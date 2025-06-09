Final Fantasy XVI ab sofort für die Xbox-Plattform verfügbar

Knapp zwei Jahre nach der Veröffentlichung des mittlerweile sechzehnten Teils der Final-Fantasy-Hauptreihe mit dem Titel Final Fantasy XVI für die PlayStation 5 kündigen Microsoft und Square Enix an, dass das Spiel auch für die Xbox-Plattformen Xbox Series S und X erscheinen wird. Dies wurde soeben während der Xbox Games Showcase bekannt gegeben.

Final Fantasy trifft auf Mittelalter

Die Xbox-Version basiert auf der Complete Edition, kostet 80 Euro und umfasst somit die beiden zuvor veröffentlichten DLC-Erweiterungen „Echoes of the Fallen” und „The Rising Tide”. Es steht auch eine Standard-Edition (60 Euro) ohne Erweiterungen zum Kauf bereit, ich empfehle jedoch aufgrund des größeren Umfangs die Complete Edition.

Auch wenn die Xbox-Ankündigung relativ spät erfolgte, ist es meiner Meinung nach immer gut, wenn Games nicht auf einer Plattform exklusiv bleiben. Diese Meinung vertritt wohl auch das japanische Entwicklerstudio Square Enix, wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht vor einigen Wochen hervorgeht. Vielleicht sind Final Fantasy XVI und das ebenfalls für die Xbox-Plattform erscheinende Final Fantasy VII Remake der Beginn dieser Entwicklung.