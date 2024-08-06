Geely plant günstigen Elektro-SUV für globalen Markt

Geely hat eine weitere Marke für Autos mit einem elektrischen Antrieb in Planung, die uns in Zukunft auch bei uns begegnen wird. Anfang 2023 präsentierte Geely die Galaxy-Marke für China, aber jetzt steht das erste Auto für den globalen Start an.

Geely zeigt günstigen Elektro-SUV

In China hat Geely den Galaxy E5 vorgestellt, einen preiswerten Elektro-SUV, der bei umgerechnet unter 14.000 Euro in China startet. Das wird sicher nicht der Euro-Preis sein, aber der SUV soll global starten und könnte nach Deutschland kommen.

Wir haben schon im Frühjahr vom Galaxy E5 gehört, jetzt gibt es Bilder und die Details zur Serienversion. Es gibt fünf Versionen, zwei mit einem ca. 50 kWh und drei mit einem ca. 60 kWh großen Akku. Die Leistung beträgt immer 160 kW (218 PS).

Es handelt sich um einen mittelgroßen SUV mit 4,6 m Länge, der bereits die neue „Aegis Short Blade Battery“ nutzt, die besonders langlebig sein soll. Bis zu 1 Million km kann man damit zurücklegen, ohne dass sich die Reichweite groß reduziert.

Im Herbst geht es mit dem Galaxy E5 in China los und bis Ende 2025 sollen sieben Autos der Untermarke starten, davon drei (der E-Reihe) vollelektrisch. Der Galaxy E8 wird eine normale Limousine sein, das dritte Elektroauto ist noch nicht bekannt.