Die Sparkassen-Finanzgruppe hat als erste Bankengruppe in Deutschland die Möglichkeit geschaffen, Zahlungen mit der girocard über Tap to Pay auf dem iPhone zu akzeptieren.

Händler benötigen dafür nur ein iPhone und die Sparkassen-App S-POS, zusätzliche Hardware ist nicht erforderlich. Kunden können kontaktlos mit ihrer girocard, dem iPhone, einer Apple Watch oder anderen digitalen Zahlungsmitteln bezahlen, wobei die Zahlung sicher über die NFC-Technologie abgewickelt wird.

Gut zu wissen: Tap to Pay auf dem iPhone unterstützt auch die PIN-Eingabe. Dadurch können auch größere Beträge über dem kontaktlosen Limit der girocard von 50 Euro abgewickelt werden. Apple speichert wie üblich weder Kartennummern noch Transaktionsdaten auf dem Gerät oder eigenen Servern, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten.

girocard: Deutsche Insellösung mit hoher Verbreitung

Die girocard ist in Deutschland weit verbreitet und aufgrund ihrer vergleichsweise günstigen Kostenstruktur ein beliebtes Zahlungsmittel. Leider sind zahlreiche Banken dazu übergegangen, die Bereitstellung der günstigen hat mit einem Preisschild zu versehen.

Die Integration der girocard in Tap to Pay auf dem iPhone ist durchaus ein Fortschritt, von dem sowohl Kunden als auch Händler profitieren könnten. Sowohl für kleinere Geschäfte als auch für größere Unternehmen bietet diese Lösung Vorteile. Kunden können ihre Einkäufe direkt am iPhone des Verkaufspersonals bezahlen, was den Bezahlvorgang vereinfacht.

Auch der deutsche Payment-Service-Provider PAYONE hat in dieser Woche „Tap to Pay“ in Deutschland eingeführt. Bereits seit 2021 ermöglichen es die Sparkassen zudem, Android-Smartphones als Kartenlesegerät zu nutzen.