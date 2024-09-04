Fintech

girocard unterstützt „Tap to Pay“ auf dem iPhone

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Girocard 2023

Die Sparkassen-Finanzgruppe hat als erste Bankengruppe in Deutschland die Möglichkeit geschaffen, Zahlungen mit der girocard über Tap to Pay auf dem iPhone zu akzeptieren.

Händler benötigen dafür nur ein iPhone und die Sparkassen-App S-POS, zusätzliche Hardware ist nicht erforderlich. Kunden können kontaktlos mit ihrer girocard, dem iPhone, einer Apple Watch oder anderen digitalen Zahlungsmitteln bezahlen, wobei die Zahlung sicher über die NFC-Technologie abgewickelt wird.

Gut zu wissen: Tap to Pay auf dem iPhone unterstützt auch die PIN-Eingabe. Dadurch können auch größere Beträge über dem kontaktlosen Limit der girocard von 50 Euro abgewickelt werden. Apple speichert wie üblich weder Kartennummern noch Transaktionsdaten auf dem Gerät oder eigenen Servern, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten.

girocard: Deutsche Insellösung mit hoher Verbreitung

Die girocard ist in Deutschland weit verbreitet und aufgrund ihrer vergleichsweise günstigen Kostenstruktur ein beliebtes Zahlungsmittel. Leider sind zahlreiche Banken dazu übergegangen, die Bereitstellung der günstigen hat mit einem Preisschild zu versehen.

Zahlungen Noch Einfacher Akzeptieren Mit Der Girocard Und Tap To Pay Auf Dem Iphone

Bild: Apple / EURO Kartensysteme GmbH

Die Integration der girocard in Tap to Pay auf dem iPhone ist durchaus ein Fortschritt, von dem sowohl Kunden als auch Händler profitieren könnten. Sowohl für kleinere Geschäfte als auch für größere Unternehmen bietet diese Lösung Vorteile. Kunden können ihre Einkäufe direkt am iPhone des Verkaufspersonals bezahlen, was den Bezahlvorgang vereinfacht.

Auch der deutsche Payment-Service-Provider PAYONE hat in dieser Woche „Tap to Pay“ in Deutschland eingeführt. Bereits seit 2021 ermöglichen es die Sparkassen zudem, Android-Smartphones als Kartenlesegerät zu nutzen.


Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Max 🌟
    sagt am

    Ich würds gern privat nutzen (zum easy Geld austauschen ohne Paypal und co), im Unternehmensumfeld hab ich’s aber hierzulande noch nicht ein einziges Mal gesehen. Wär ich Kleinunternehmer fänd ich’s aber durchaus spannend. :D

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / girocard unterstützt „Tap to Pay“ auf dem iPhone
Weitere Neuigkeiten
Auspuff Diesel Abgas
Auto Club fordert klares Bekenntnis zum Verbrenner-Aus 2035
in Mobilität
Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
in Mobilität
girocard: Neue Einsatzmöglichkeiten im Ausland durch Co-Badging-Abkommen mit Discover
in Fintech
Apple Iphone 15 Pro Max Samsung Galaxy S24 Ultra Kamera
Alle Jahre wieder: Samsung macht sich über Apple lustig
in News
Apple Iphone 16 Pro Google Pixel 9 Pro Hand
Smartphones: Premiummarkt wächst 2025 und bringt eine Überraschung mit
in Smartphones
Dyson V16: Neues Sauger-Flaggschiff vorgestellt
in Smart Home
iPhone 17 Pro vs. iPhone 17 Pro Max: Das sind die Unterschiede
in Smartphones
Apple Usb C Kabel
Apple und das „Ende“ des Ladekabels im Lieferumfang
in News
Skoda Kodiaq Elektro 2026 Teaser Front
Skoda plant neues Elektro-Flaggschiff für 2026
in Mobilität
Elio Pixar Film
ELIO: Neuer Pixar-Film hat ein Datum bei Disney+
in News