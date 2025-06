God of War Ragnarök: PS5-Blockbuster startet auf dem PC

God of War Ragnarök gehört zu den besten Spielen, welche die PlayStation 5 zu bieten hat, vielleicht sogar die PlayStation in diesem Jahrzehnt. Und hätte ich nicht 2022 das erste Mal The Last of Us gespielt, wäre es mein Spiel des Jahres geworden.

Letztes Jahr erschien übrigens mit Valhalla ein kostenloses DLC, was ebenfalls sehr positiv aufgenommen wurde und noch nicht das Ende der Geschichte sein soll. Ich warte ja auch diese Fortsetzung, sei es als DLC oder vielleicht auch als neue Spiel.

God of War Ragnarök ist bei Steam und im Epic Games Store erhältlich und kostet euch 59,99 Euro, eine physische Version (wie bei der PS4 bzw. PS5) gibt es nicht.

