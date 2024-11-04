Google: Details zum nächsten Pixel-Smartphone

Google hat das 9er-Lineup der Pixel-Reihe noch nicht abgeschlossen, denn es fehlt noch ein Modell, das Google Pixel 9a. Und das kommt früher, wird deutlich besser und die gute Nachricht ist, dass es nicht teurer wird. Aber fangen wir vorne an.

Google Pixel 9a: Das sind die Details

Bei Android Headlines hat man alles Details zum Google Pixel 9a verraten, so soll es ein 6,3 Zoll großes Actua-Display geben, es ist also weiterhin hell, hat wieder 120 Hz, aber es ist eine Ecke größer, als beim Google Pixel 8a (kommt auf 6,1 Zoll).

Unter der Haube werkelt der Tensor G4, dazu gibt es 8 GB RAM und 128 oder 256 GB Speicher. Der Akku wächst auf 5.000 mAh an, wobei weiterhin mit mageren 18 Watt (7,5 Watt kabellos) geladen wird. Auf der Rückseite gibt es wohl eine ganz neue Hauptkamera mit 48 MP und die bekannte Ultraweitwinkelkamera mit 13 MP.

Das Google Pixel 9a ist im Vergleich zum Vorgänger etwas größer (154,7 x 73,3 x 8,9 mm, kein gewaltiger Unterschied) und etwas leichter (186 g, also 3 g weniger).

Google Pixel 9a: Preis & Datum bekannt

Das kantige und neue Design lässt laut Quelle mehr Platz für die Technik, daher gibt es ein größeres Display und mehr Akku, aber ein kaum größeres Smartphone. Und der Preis soll gleich bleiben, in Deutschland dürfte es also bei 549 Euro starten.

Wir haben bereits erfahren, dass das Google Pixel 9a nächstes Jahr früher kommt, es steht im März und nicht erst im Mai an. Die Pixel 9-Reihe kam auch früher und Google hat eine neue Strategie für Android, die sich diesem Plan anpassen wird.

Es gab auch schon Bilder des Google Pixel 9a, eigentlich ist alles abgehakt und falls das alles stimmt, dann wird das ein sehr attraktives Android-Smartphone sein. Nur mal zum Vergleich. Bei Apple steht zeitgleich das iPhone SE 4 an, aber das Pixel 9a ist in vielen Bereichen sogar ein besserer Deal als das deutlich teurere iPhone 16.

Google Pixel 9a: So sieht es wohl aus