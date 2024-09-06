Grid Frames: Tech-Bilder sind derzeit im Angebot

Vor ein paar Jahren haben mich die Macher der Grid Frames angeschrieben und ich konnte mir ein paar der Bilder anschauen. Seit dem ist die Sammlung gewachsen und wer unsere Videos verfolgt, der sieht diese Bilder bei mir im Hintergrund.

Die Idee ist, dass man beliebte Tech-Produkte zerlegt und in einen Bilderrahmen packt. Diese sind nicht günstig, daher könnte der aktuelle Sale zum 4. Jubiläum von Grid Studio für einige interessant sein. Im Shop gibt es ein paar gute Angebote.

Auch das erste Apple iPhone ist dabei und wird derzeit für unter 270 Euro verkauft, das ist sonst teurer. Dies wäre meine erste Wahl für einen der Grid Frames. Schaut bei Interesse also mal vorbei, ich kann die Produkte von Grid Studi empfehlen.