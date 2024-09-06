Schnäppchen

Grid Frames: Tech-Bilder sind derzeit im Angebot

Autor-Bild
Von
|
Grid Frame Apple Iphone

Vor ein paar Jahren haben mich die Macher der Grid Frames angeschrieben und ich konnte mir ein paar der Bilder anschauen. Seit dem ist die Sammlung gewachsen und wer unsere Videos verfolgt, der sieht diese Bilder bei mir im Hintergrund.

Die Idee ist, dass man beliebte Tech-Produkte zerlegt und in einen Bilderrahmen packt. Diese sind nicht günstig, daher könnte der aktuelle Sale zum 4. Jubiläum von Grid Studio für einige interessant sein. Im Shop gibt es ein paar gute Angebote.

Auch das erste Apple iPhone ist dabei und wird derzeit für unter 270 Euro verkauft, das ist sonst teurer. Dies wäre meine erste Wahl für einen der Grid Frames. Schaut bei Interesse also mal vorbei, ich kann die Produkte von Grid Studi empfehlen.

Ps5 Pro Mockup

PlayStation 5 Pro: Sony zeigt die neue Konsole selbst

Die PlayStation 5 Pro soll kommende Woche vorgestellt werden und wir hatten hier auch schon ein mögliches Bild, welches einen…

6. September 2024 | Jetzt lesen →

