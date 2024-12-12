Gaming

Half-Life 3: Kommt heute die große Überraschung?

Zahlreiche Insider sprechen mittlerweile von der vielleicht größten „The Game Awards“-Show, das 10. Jubiläum soll sogar „holy sh*t“-Momente beinhalten. Doch welche Spiele werden wir sehen? Dazu gibt es ehrlich gesagt kaum Meldungen.

Half-Life 3: Ist Gabe Newell vor Ort?

Eine neue und bisher unbekannte Quelle, die zwar seit Jahren in der Branche arbeitet, aber bisher noch nicht abgeliefert hat, will gehört haben, dass Gabe Newell von Valve persönlich beim Event vor Ort ist und Half-Life 3 ankündigen wird.

Sie gibt an, dass sie es selbst nicht wirklich glauben kann, aber das wäre eben eine Ankündigung, die alle überraschen würde. Und in diesem Jahr häuften sich die Hinweise, dass Half-Life 3 jetzt tatsächlich aktiv in der Entwicklung bei Valve ist.

Valve: Viele Hardware-Projekte geplant

Meine Erwartungen sind gering, aber Valve hat auch viele Hardware-Pläne, wie eine neue Konsole und ein neuer Controller und ein VR-Headset stehen auch im Raum. Da würde sich ein Spiel, welches parallel erscheint, für das Marketing anbieten.

Ich bin skeptisch, sehr skeptisch, auch wenn ich es mir natürlich wünsche, aber selbst wenn Half-Life 3 existiert, so würde es mich wundern, wenn sich Geoff Keighley wirklich so eine heftige Ankündigung für das Event hätte sicher können.

