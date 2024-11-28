Homematic IP: Neues Lightstrip-Set startet

Wie angekündigt bringt eQ-3 für das Smart-Home-System noch in diesem Jahr verschiedene neue Komponenten auf den Markt. Jetzt startet auch das Lightstrip-Set.

Kurz nach dem neuen Schalt-Mess-Kabel für den Außenbereich und der Smartwatch-Unterstützung für die Homematic IP-App ist jetzt auch das bereits angekündigte Lightstrip-Set (HmIP-LSS) inklusive 1-m-Verlängerungsoptionen (HmIP-LS1) bestellbar.

Das Homematic IP Lightstrip Set bietet eine RGBWW-Beleuchtungslösung für das Smart Home. Es besteht aus einem zwei Meter langen LED-Strip, einem Controller und einem Netzteil und lässt sich über Zeitprofile, die Homematic IP App, eine Fernbedienung oder Sprachbefehle via Amazon Alexa oder Google Assistant steuern.

Die App ermöglicht verschiedene Einstellungen wie die Dim2Warm-Funktion für warmes Licht beim Dimmen, die Simulation des natürlichen Tageslichtverlaufs (HCL-Modus) sowie zahlreiche Farb- und Helligkeitseinstellungen. Siehe auch Datenblatt (PDF).

Die Installation des selbstklebenden Lightstrips ist unkompliziert und das System kann mit weiteren Lightstrips auf bis zu zehn Meter verlängert werden. Mit einer Leistungsaufnahme von 11 W/m und einem Abstrahlwinkel von 120° bietet der Lightstrip ein zeitgemäßes Beleuchtungserlebnis. Das Set kann ab sofort zur UVP von 69,95 Euro bestellt werden. Die Verlängerung (1 m) kostet knapp 30 Euro.

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.