Smart Home

Homematic IP: Neues Lightstrip-Set startet

Autor-Bild
Von
|
Lightstrip Set Rgbw 2m Lss V

Wie angekündigt bringt eQ-3 für das Smart-Home-System noch in diesem Jahr verschiedene neue Komponenten auf den Markt. Jetzt startet auch das Lightstrip-Set.

Kurz nach dem neuen Schalt-Mess-Kabel für den Außenbereich und der Smartwatch-Unterstützung für die Homematic IP-App ist jetzt auch das bereits angekündigte Lightstrip-Set (HmIP-LSS) inklusive 1-m-Verlängerungsoptionen (HmIP-LS1) bestellbar.

Das Homematic IP Lightstrip Set bietet eine RGBWW-Beleuchtungslösung für das Smart Home. Es besteht aus einem zwei Meter langen LED-Strip, einem Controller und einem Netzteil und lässt sich über Zeitprofile, die Homematic IP App, eine Fernbedienung oder Sprachbefehle via Amazon Alexa oder Google Assistant steuern.

159647 Bild 01

Die App ermöglicht verschiedene Einstellungen wie die Dim2Warm-Funktion für warmes Licht beim Dimmen, die Simulation des natürlichen Tageslichtverlaufs (HCL-Modus) sowie zahlreiche Farb- und Helligkeitseinstellungen. Siehe auch Datenblatt (PDF).

Die Installation des selbstklebenden Lightstrips ist unkompliziert und das System kann mit weiteren Lightstrips auf bis zu zehn Meter verlängert werden. Mit einer Leistungsaufnahme von 11 W/m und einem Abstrahlwinkel von 120° bietet der Lightstrip ein zeitgemäßes Beleuchtungserlebnis. Das Set kann ab sofort zur UVP von 69,95 Euro bestellt werden. Die Verlängerung (1 m) kostet knapp 30 Euro.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smart Home / Homematic IP: Neues Lightstrip-Set startet
Weitere Neuigkeiten
Apple Vision „Air“ soll gegen 2027 kommen
in AR und VR
O2 O2 Telefonica Germany
O2 startet Weitersurfgarantie für alle Prepaid-Kunden
in Tarife
Tesla Model Y 2025 De
Tesla veröffentlicht „Master Plan Part IV“
in Mobilität
Nintendo strebte Perfektion an: Switch 2 hätte früher kommen sollen
in Gaming
Google darf Chrome und Android behalten
in Marktgeschehen
Apple iOS 26: Neue Beta, finale Version und Datum
in Firmware und OS
Porsche Macan Elektro Turbo 2024 Android
Porsche bessert bei Software im Macan nach
in Mobilität
Blue Brixx Header
Blue Brixx: Klemmbaustein-Adventskalender 2025 starten in den Verkauf
in News
Apple: iPhone Fold kommt 2026 und iPad Fold kommt 2028
in Smartphones
Apple plant neuen Beats-Kopfhörer für 2025
in Audio