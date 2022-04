Der Hyundai Ioniq 6 rückt immer näher

Hyundai hat nach dem Ioniq 5 zwei weitere Elektroautos in den nächsten Jahren geplant: Den Ioniq 6 und den Ioniq 7. Der 7er wird ein Elektro-SUV, den wir vor ein paar Monaten als Konzept gesehen haben. Kleinere Modelle sollen auch kommen.

Hyundai Ioniq 6 wird sehr bald gezeigt

Doch als Nächstes steht der Hyundai Ioniq 6 an, der auf dem Prophey-Konzept von 2020 basieren wird. Er war mal für 2022 geplant, kommt aber doch erst 2023. Die Testfahrten laufen aber auf Hochtouren und die Ankündigung findet 2022 statt.

-->

Bisher war von Mitte 2022 (Juni/Juli) in den Gerüchten die Rede und gegenüber Autocar hat SangYup Lee von Hyundai jetzt verraten, dass es „in den kommenden Monaten“ so weit ist. Wann genau? Das ist noch unklar, ein Datum gibt es nicht.

Der Hyundai Ioniq 6 wird eine sportliche Limousine, die ebenfalls (wie der Ioniq 5) die E-GMP-Plattform mit 800-Volt-Technologie für Elektroautos nutzt. Und Hyundai will Serienmodelle nah am Konzept entwickeln, die Bilder in diesem Beitrag geben euch also schon einen guten (wenn auch nicht finalen) Eindruck des Ioniq 6.

Ohne Radar: Tesla stellt auf Tesla Vision um Tesla liefert das Model 3 und Model Y ab sofort ohne Radar in Europa aus. Neue Modelle, die ab April bei den Kunden landen, setzen nur noch auf Tesla Vision. Das System von Tesla verzichtet auf Radar-Sensoren und nutzt nur…6. April 2022 JETZT LESEN →

-->