Hyundai Ioniq 7: Konzept für Elektro-SUV steht an

Hyundai hat sich vor etwas mehr als einem Jahr dazu entschieden, dass „Ioniq“ die Marke für die Elektroautos wird. Den Hyundai Ioniq 5 kennen wir nun, dieser wird bereits verkauft und kommendes Jahr steht dann noch der Hyundai Ioniq 6 an.

Hyundai Ioniq 7 wird ein Elektro-SUV

Doch als man den Schritt im Sommer 2020 ankündigte, da wurden drei neue Elektroautos bestätigt, denn mit dem Hyundai Ioniq 7 soll es auch einen größeren Elektro-SUV geben. Diesen will man erstmals am 17. November als Konzept zeigen.

Der Elektro-SUV von Hyundai steht allerdings erst für 2024 an, es wird also noch eine Weile dauern, bis wir die finale Version sehen. Das Konzept nennt sich SEVEN und wird dann auch bis Ende November im LA Convention Center zu sehen sein.

Hyundai Ioniq 7 mit 800-Volt-System

Details zum Hyundai Ioniq 7 gibt es bisher noch nicht, aber der Elektro-SUV nutzt ebenfalls die E-GMP-Plattform für Elektroautos und kommt somit auch mit dem 800-Volt-System daher. Eckdaten gibt es dann sicher mit dem ersten Konzept.

Und ja, ich sehe schon die Kommentare (denen ich zustimme): Toll, schon wieder ein großer Elektro-SUV, davon gibt es bisher ja auch so wenige. Hyundai denkt aber auch über kompakte Elektroautos à la Ioniq 2, 3 oder 4 nach. Ich hoffe doch mal, dass die kompakten Elektroautos von Hyundai dann auch bis 2024/2025 kommen.

Eine Sache hat Hyundai übrigens schon verraten: Der Ioniq 7 wird das Ambiente mit dem „Design im Wohnzimmer-Stil“ fortsetzen und noch stärker in diese Richtung gehen. Die ersten Teaserbilder zeigen, dass es hinten wohl sehr gemütlich wird:

