IKEA kündigt eine komplett neue App an

IKEA startet einen Treuebonus, das ist seit letzter Woche bekannt und das hat man diese Woche ganz zurückhaltend als „Revolution für IKEA Family Mitglieder“ mit einer Pressemitteilung bekräftigt. Doch in dieser gab es noch ein neues Detail.

Die offizielle App für IKEA wird überarbeitet und es steht das „größte Update in der Geschichte der App“ bevor. Wann? Das sagt IKEA leider noch nicht, es soll „in den kommenden Monaten“ verteilt werden. Aber man nennt ein paar Neuerungen:

Neue Benutzeroberfläche: Die neue Benutzeroberfläche sieht nicht nur stylischer aus, sondern liefert noch mehr Ideen und Inspirationen für das Zuhause.

Personalisierte Inhalte: Kund:innen erhalten passgenaue Produktvorschläge auf Basis ihrer Such- und Einkaufhistorie.

Schneller zum Ziel: Dank des neuen Navigationsmodus finden sich Kund:innen im Einrichtungshaus jetzt noch besser zurecht – mit Karte und Augmented Reality direkt zum Wunschprodukt!

Treuebonus inklusive: IKEA Family Mitglieder können ab dem 4. September 2024 Punkte sammeln und sie in attraktive Coupons für gratis Essen, Produktrabatte und vieles mehr einlösen.

Alles auf einen Blick: Mit dem überarbeiteten Kundenprofil hat man alles Wichtige sofort parat – von der Wunschliste über Bestellungen und Liefertermine bis hin zu IKEA Family Vorteilen.

Jetzt auch auf Englisch: Ab September 2024 gibt es die IKEA App und die Webseite IKEA.de auch auf Englisch – perfekt für internationale Kund:innen.

Treuebonus und die englische Version starten laut IKEA also im September, ich vermute also mal, dass die neue App nächsten Monat kommt. Sobald sie online geht, werden wir euch hier informieren, vor allem die neue Karte klingt praktisch.