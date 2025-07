ING: Echtzeitüberweisungen jetzt bis 10.000 Euro möglich

Die Bank ING Deutschland hat das Limit für die ausgehenden Echtzeitüberweisungen für Privatkunden auf 10.000 Euro erhöht.

Die EU will Echtzeitüberweisungen bald zum Standard machen und bis das so weit ist, arbeiten viele Banken an der Einführung. Echtzeitzahlungen für Privatkunden funktionieren bei der ING schon längst, allerdings nur für eingehende Echtzeitzahlungen. Im April dieses Jahres erfolgte der Start auch für ausgehende Überweisungen, aber erstmal nur für das Girokonto Future (und Giropay). Das ist ein Kontomodell, bei dem alle Kundeneinlagen in soziale und ökologische Finanzierungen und Investitionen fließen.

ING erhöht Limit für Echtzeitüberweisungen

Die Betragsgrenze für Echtzeitüberweisungen betrug bisher lediglich 1.000 Euro pro Tag. Dieses Limit hat die ING nun angehoben, wie man mobiFlip.de gegenüber kommuniziert hat. Ab sofort sind ausgehende Echtzeitüberweisungen für Privatkunden bis zu einer Höhe von 10.000 Euro durchführbar. Nach wie vor ist das Feature allerdings nur für das Girokonto Future sowie für Giropay verfügbar.

Die Instant Payments werden rund um die Uhr, an allen Tagen im Jahr durchgeführt, auch an Sonn- und Feiertagen. Die Standard-SEPA-Überweisung wird durch die Echtzeitüberweisung natürlich nicht abgeschafft.

Die ING ist mit der Einführung der Funktion verhältnismäßig spät dran. Sparkassen und andere Banken bietet das Feature bereits an. Und einzelne Onlinebanken ermöglichen die Echtzeitüberweisungen inzwischen grundsätzlich kostenfrei.

