Jaguar streicht vielleicht die Heckscheibe

Jaguar verpasste sich gestern ein neues Image, welches seit dem kontrovers im Netz diskutiert wird. Doch ein Logo und Schriftzug sind eine Sache, wichtiger sind die Produkte und da gibt es im Dezember ein Konzept für die neue Designsprache.

Heute hat Jaguar nachgelegt und den ersten Teaser für das Konzept veröffentlicht, einen Seitenspiegel findet man hier nicht, aber sowas ist nicht ungewöhnlich. Was jedoch auch direkt auffällt, neben dem sehr kantigen Design, ist die Heckscheibe.

Diese fehlt hier nämlich und vielleicht folgt man Polestar, die diese beim Polestar 4 ebenfalls entfernt haben. Dort nutzt man eine Heckkamera und es gibt auch keinen Rückspiegel, sondern ein Display, welches dann den Inhalt dieser Kamera anzeigt.

Bisher ist es nur ein Konzept und auch nur ein Teaser, die Serienversion wird erst 2026 kommen und wer weiß, was da geplant ist. Ich finde diese Entwicklung, wie auch bei Seitenspiegeln, die durch Kameras ersetzt werden, weniger gut. Doch bei den Seitenspiegeln kehrten viele wieder zurück, mal schauen, ob das Mode wird.