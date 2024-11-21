Mobilität

Jaguar streicht vielleicht die Heckscheibe

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Jaguar Konzept 2025

Jaguar verpasste sich gestern ein neues Image, welches seit dem kontrovers im Netz diskutiert wird. Doch ein Logo und Schriftzug sind eine Sache, wichtiger sind die Produkte und da gibt es im Dezember ein Konzept für die neue Designsprache.

Heute hat Jaguar nachgelegt und den ersten Teaser für das Konzept veröffentlicht, einen Seitenspiegel findet man hier nicht, aber sowas ist nicht ungewöhnlich. Was jedoch auch direkt auffällt, neben dem sehr kantigen Design, ist die Heckscheibe.

Diese fehlt hier nämlich und vielleicht folgt man Polestar, die diese beim Polestar 4 ebenfalls entfernt haben. Dort nutzt man eine Heckkamera und es gibt auch keinen Rückspiegel, sondern ein Display, welches dann den Inhalt dieser Kamera anzeigt.

Bisher ist es nur ein Konzept und auch nur ein Teaser, die Serienversion wird erst 2026 kommen und wer weiß, was da geplant ist. Ich finde diese Entwicklung, wie auch bei Seitenspiegeln, die durch Kameras ersetzt werden, weniger gut. Doch bei den Seitenspiegeln kehrten viele wieder zurück, mal schauen, ob das Mode wird.

Jaguar Konzept Teaser

Hyundai Ioniq 9 Header

Hyundai Ioniq 9: Das Flaggschiff für Elektroautos

Hyundai wollte das heute vorgestellte Elektroauto eigentlich als Ioniq 7 auf den Markt bringen, änderte diesen Plan jedoch mit der…

21. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Markus Herbert Meyer ☀️
    sagt am

    Mut etwas anderes zu machen ist oft der Beginn neuer Revolutionen, so kam es erst zu den Technischen Entwicklungen die uns Tag täglich begleiten. Es muss einen nicht immer gefallen, aber nur so kommt Schwung in die Zukunft. Man darf nicht beginnen es mit den IST-Zustand zu vergleichen, sondern eine Vision folgen. Ich würde es feiern.

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Markus Herbert Meyer ⇡

      Absolut richtig, nur beim Seitenspiegel habe ich für mich festgestellt, dass eine Kamera und Display nicht die bessere Lösung sind. Man muss bei Fortschritt auch immer aufpassen, was sinnvoll ist und was man einfach nur macht, weil es technisch geht.

      Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Mobilität / Jaguar streicht vielleicht die Heckscheibe
Weitere Neuigkeiten
Ich habe gerne 129,99 € an Google gezahlt
in Kommentar
Sim24
sim24 Comeback – 20 GB 5G Allnet-Flat für 5 €
in Tarife
Tesla präsentiert neues Model Y Performance
in Mobilität
Telekom 1
Telekom informiert über Fortschritte im Mobilfunknetz – 850 Standorte betroffen
in Provider
Deutschland Germany De Schland
Bundestagszusammenfasser: Onlineprojekt bündelt Gesetzgebungsinformationen
in Dienste
Rente Opa Alt
Digitalisierung als Barriere: Ältere Menschen fordern Recht auf analoges Leben
in Gesellschaft
Kommentar: LEGO DC Arkham Asylum (76300) wird nicht nur Schurken abschrecken
in Kommentar
Trade Republic und Kappa präsentieren limitiertes „Retire Rich“-Trikot
in Marktgeschehen
Samsung Galaxy S25 Ultra Back
Samsung Galaxy S25 Ultra 100-GB-Bundle ist zurück – und günstiger als zuvor
in Tarife
Avm Fritzbox 7590 Ax
FRITZ!Box 7590 AX wird mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS