Kia EV4 und EV5 kommen 2025: Zwei wichtige Elektroautos stehen an

Concept Ev4
Concept EV4

Kia hat das Lineup an Elektroautos in diesem Jahr weiter ausgebaut, aber es geht 2025 direkt weiter, denn zwei neue Modelle kommen. Wobei wir den Kia EV5 schon eine ganz Weile kennen, da er bereits in China als neuer Elektro-SUV gestartet ist.

Doch Kia hat den EV5 noch etwas aufgefrischt und eine GT-Line vor ein paar Tagen nachgereicht, irgendwann 2025 steht das Elektroauto dann auch bei uns an. Details stehen noch aus, aber es soll eine preiswerte Alternative für das Model Y werden.

Kia Ev5 Gt Line 2025

Kia EV5 GT Line

Der Kia EV5 wird vom Kia EV4 begleitet, einer „völlig neuen Elektro-Limousine“, so Kia im Rahmen der Geschäftszahlen. Dieses Elektro-Duo wird nächstes Jahr sehr wichtig für die Marke sein, wobei der neue Kia EV4 derzeit noch ein Geheimnis ist.

Bisher kennen wir nur das Konzept von 2023 und haben dank diverser Leaks noch ein paar Details. Es steht zum Beispiel ein Hatchback neben der Limousine an, hier entsteht also ein Pendant zum K4, den man als Verbrenner in zwei Versionen kennt.

Kia K4 Versionen

Kia K4

Ein Kia EV4 GT könnte ebenfalls kommen, aber man sollte bedenken, dass sich der Kia EV4 klar unter dem Kia EV6 einordnet, es gibt auch nur die 400 Volt-Technik, da wird also sicher ein größerer Sprung (bei der Leistung, nach unten) vorhanden sein.

Für mich persönlich ist der Kia EV4 aber eines der Highlights im nächsten Jahr, da wir langsam aber sicher viel zu viele SUVs haben und Elektro-Limousinen oft sehr teuer sind. Es wäre wirklich schön, wenn es mehr Alternativen zum Model 3 gäbe.

Dieses Tesla-Duo (Model 3 und Model Y) greift Kia dann 2025 an.

Kia Ev4 Concept Seite

Kia EV4 als erstes Konzept

