Kia EV4: Neue Version zeigt sich erstmals im Video

Kia zeigte uns im Herbst 2023 den EV4 als Konzept für eine Elektro-Limousine und wir wissen, dass das neue Elektroauto bereits in Deutschland getestet wird und ein Marktstart für Anfang 2025 geplant ist. Aber es ist noch etwas mehr geplant.

Der Kia EV4 erscheint nämlich nicht nur als Limousine, für Europa ist auch eine Hatchback-Version vorgesehen. Diese hat Kia selbst bisher noch nicht gezeigt, auch nicht als Konzept, aber in Südkorea wurde ein erster Prototyp entdeckt.

Der Kia EV4 und Kia EV4 Hatchback dürften sich die Technik teilen, ich gehe davon aus, dass Kia einfach nur eine andere Karosserie nutzt und beide im gleichen Werk vom Band laufen. Das Vorbild dürfte der bekannte Verbrenner sein, der Kia K4.

Diesen kann man auch in zwei Versionen kaufen und das funktioniert bei Kia, daher geht man diesen Weg auch mit dem Pendant als Elektroauto. Das folgende Bild zeigt den Kia K4, aber das gibt euch einen ganz guten Eindruck für den Kia EV4.