Mobilität

Kia EV4: Neue Version zeigt sich erstmals im Video

Autor-Bild
Von
| 3 Kommentare
Concept Ev4
Concept EV4

Kia zeigte uns im Herbst 2023 den EV4 als Konzept für eine Elektro-Limousine und wir wissen, dass das neue Elektroauto bereits in Deutschland getestet wird und ein Marktstart für Anfang 2025 geplant ist. Aber es ist noch etwas mehr geplant.

Der Kia EV4 erscheint nämlich nicht nur als Limousine, für Europa ist auch eine Hatchback-Version vorgesehen. Diese hat Kia selbst bisher noch nicht gezeigt, auch nicht als Konzept, aber in Südkorea wurde ein erster Prototyp entdeckt.

Der Kia EV4 und Kia EV4 Hatchback dürften sich die Technik teilen, ich gehe davon aus, dass Kia einfach nur eine andere Karosserie nutzt und beide im gleichen Werk vom Band laufen. Das Vorbild dürfte der bekannte Verbrenner sein, der Kia K4.

Diesen kann man auch in zwei Versionen kaufen und das funktioniert bei Kia, daher geht man diesen Weg auch mit dem Pendant als Elektroauto. Das folgende Bild zeigt den Kia K4, aber das gibt euch einen ganz guten Eindruck für den Kia EV4.

Kia K4 Versionen

3 Kommentare

   

  1. Manuel ☀️
    sagt am

    Ein EV4 GT mit der 800V Technik und AWD, oh das wäre nett! Dazu die Multimediaeinheit, die auch in der Lage ist, alle Steuergeräte On Board per OTA zu aktualisieren. Letzteres ist bei allen aktuellen Modellen bzw. in deren Modellüberarbeitung ab Herbst schon der Fall, wird beim EV4 genauso sein. Aber die 800V-Technik soll wohl (noch?) nicht kommen, noch zu teuer für kleinere Modelle als den EV6/EV9.

    Mein EV6 AWD macht zwar viel Spaß und ist sehr komfortabel, sowohl in der Stadt als auch auf Langstrecke, aber die Größe brauche ich eigentlich nicht. Etwas kleineres mit diesem Komfort gab es allerdings nicht, als ich vor 3 Jahren ein neues Auto brauchte, und Tesla ist aus mehreren Gründen definitiv keine Alternative.

    Antworten
    1. faceofingo 🌀
      sagt am zu Manuel ⇡

      Bei uns das gleiche, wir haben den EV6 GT-Line RWD und sind soweit zufrieden. Aber als Nachfolger habe ich auch den EV4 im Blick und als Hatchback gefällt er mir sogar noch etwas besser, als die normale Limousine.

      Antworten
    2. René H. 🔆
      sagt am zu Manuel ⇡

      Die höheren Kosten für die „800-V-Technik“ kommen vor allem von den leistungsfähigeren Batteriezellen, wenn man denn tatsächlich schnell laden möchte, wie es beim EV6 der Fall ist. Aktuell sind diese Art Zellen viel teurer als „Standardzellen“. Weißt du, wie viel eine Austauschbatterie für deinen EV6 kostet? Frag mal nach!
      Kann Hyundai/Kia nun wirklich alle Steuergeräte OTA flashen, also auch BMS, Leistungselektronik, ADAS? Gab es schon ein OTA-Update für diese Systeme?

      Antworten

