Krise bei Sonos: App-Probleme haben ernste Folgen

Die neue App von Sonos scheint eine echte Krise ausgelöst zu haben und es sind zwar noch zwei neue Produkte für 2024 geplant, aber es war auch eine eigene TV-Box geplant. Laut Mark Gurman wurde diese allerdings auf März 2025 verschoben.

Sonos: Zwei neue Produkte kommen später

Ein weiteres Produkt, welches die Quelle im Newsletter für Bloomberg nicht nennt, musste ebenfalls verschoben werden. Der Fokus liegt jetzt auf der App und Sonos muss schauen, dass man Kunden wieder von den eigenen Produkten überzeugt.

Der neue Sonos Ace, der erste Over Ear-Kopfhörer der Marke, sollte eigentlich ein großer Erfolg werden und Sonos peilte bis zu 1 Million Einheiten pro Jahr an. Doch aktuell werden ca. 250 Einheiten pro Tag verkauft, wenn es gut läuft, dann knackt man im ersten Jahr also gerade so die 100.000. Sonos hatte höhere Erwartungen.

Sonos: 2024 wurde zur unerwarteten Krise

Mark Gurman schreibt, dass 2024 ein großes Jahr für Sonos werden sollte, mit der neuen App und vielen neuen Produkten. Doch es entwickelte sich zu einer Krise, die man jetzt in den Griff bekommen muss und die Entlassungen zur Folge hat.

Wer hätte gedacht, dass die neue Sonos-App im Frühjahr nicht der Startschuss für ein großes Jahr, sondern eine echte Krise ist. Sonos dachte sogar ernsthaft über ein Comeback der alten App nach, allerdings ist das nicht mehr möglich. Man muss jetzt also die neue App fixen und hoffen, dass die Reputation nicht zu sehr leidet.

Schade, ich nutze Sonos und ich nutze Sonos eigentlich auch gerne. Ich hoffe also, dass man diese Krise löst, und das lieber früher als später. Aus Produktsicht hat man viele Dinge richtig gemacht, aber Sonos ist eben nicht nur Hardware, es ist eine Mischung aus Hardware und Software. Und die Software schwächelt gerade.