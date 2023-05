Kurz vor Apple: Meta zeigt im Juni neue VR-Spiele für die Quest

Apple wird mit hoher Wahrscheinlichkeit am 5. Juni eine eigene VR-Brille zeigen und mit dieser gibt es dann auch viele Apps und natürlich auch Spiele. Und um ein bisschen etwas von diesem Hype mitzunehmen, gibt es bald neue Quest-Spiele.

Meta hat ein Meta Quest Gaming Showcase 2023 für den 1. Juni angekündigt und will dort in Rund 40 Minuten neue VR-Spiele zeigen. Es gab schon zwei Events in der Vergangenheit und es wurden auch schon sehr gute VR-Spiele angekündigt.

Ich bin gespannt, was Meta im Juni zeigen wird, denn bei Sony steht bald ein sehr großes PlayStation Showcase an und das wird sicher auch einige VR-Spiele für die PSVR2 mitbringen. Eine spannende Zeit für VR-Fans, die gerne damit zocken.

