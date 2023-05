Logitech bringt neuen Handheld mit Android nach Deutschland

Der Logitech G Cloud ist kein neuer Handheld, aber bisher wurde dieser nicht bei uns in Deutschland angeboten. Logitech möchte das ändern, denn ab dem 22. Mai wird der Logitech G Cloud für 359 Euro auf der offiziellen Webseite angeboten.

Ihr bekommt hier ein 7 Zoll großes IPS-Display mit FHD-Auflösung (60 Hz) und unter der Haube werkelt ein Snapdragon 720G. Beim Speicher gibt es nur 64 GB und die Akkulaufzeit soll für bis zu 12 Stunden ausreichen, was optimistisch ist.

Ihr könnt den internen Speicher via Speicherkarte erweitern, es gibt Bluetooth 5.1 und WLAN, aber keine Version mit LTE, was schwierig ist, denn der Fokus liegt, das sagt der Name ja schon, sehr stark auf Cloud-Gaming bei Logitech. Offline gibt es nur ein paar Android-Spiele, immerhin ist Android auch die Basis des Handhelds.

Logitech wirbt zwar mit dem Xbox Game Pass und anderen Diensten, aber ich bin bei einem Handheld, der wirklich nur auf die Cloud setzt, eher kritisch. Immerhin will man so ein Gerät ja auch mal mit in die Bahn und an andere Orte nehmen.

Wir befinden uns jedenfalls in einer neuen Ära der Handhelds und ich finde diese Entwicklung sehr spannend. Und wer weiß, vielleicht geht das Konzept auf und der Logitech G Cloud wird ein Bestseller. Anschauen würde ich mir diesen gerne mal.

