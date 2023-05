Marvel-Filme: Disney feiert erfolgreichen Start der Guardians of the Galaxy

Guardians of the Galaxy Vol. 3 hat ein durchaus starkes Wochenende hingelegt und kommt bereits auf 289,3 Millionen Dollar beim Umsatz an der Kinokasse. Damit ist das sicher der nächste Kandidat für die Milliarde beim Umsatz in diesem Jahr.

Interessant ist, dass Disney dieser Meldung eine große Pressemitteilung spendiert hat und in dieser mit dem Marvel Cinematic Universe (MCU) wirbt. Man wirbt auch mit positiven Wertungen in diversen Portalen (ignoriert aber auch die schlechten).

Diese Meldung ist sicher kein Zufall, denn vor dem Kinostart gab es negative Meldungen mit Blick auf den Vorverkauf. Viele haben aber womöglich nur erste Reviews abgewartet und sind dann spontan am erste Wochenende ins Kino.

Ein positives Zeichen für die Marvel-Filme?

Es ist übrigens der letzte Film der Reihe und er schließt die Trilogie ab. James Gunn ist mittlerweile auch bei DC und baut dort sowas wie ein Marvel Cinematic Universe mit den DC-Helden auf. Auf seine Unterstützung kann man nicht mehr bauen.

Disney hat Ende 2022 betont, dass man den Fokus wieder auf Qualität bei Marvel legen will, doch das wird sich erst langfristig zeigen. Und Filme wie Ant-Man und Black Panther kamen nicht ganz so gut weg, das ist also ein Hoffnungsschimmer.

Ich bin gespannt, wie es bei den Marvel-Filmen weitergeht. Das Interesse ist hier in Phase 4 verloren gegangen, jedenfalls im Kino, es gibt ja Disney+. Wir überlegen im Moment auch noch, ob wir diesen neuen Film im Kino schauen. Da ich aber gerne die Reihenfolge schaue, warte ich wohl noch, bis Ant-Man 3 bei Disney+ landet.

Funfact: Ich wollte für diesen Beitrag nochmal wissen, wie die ersten Wochenenden bisher bei den Marvel-Filmen liefen. Endgame ist mit 1,2 Milliarden (!) direkt zum Start der erfolgreichste Film. Nicht nur bei Marvel, sondern von allen Filmen.

