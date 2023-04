Der Marvel-Hype im Kino lässt so langsam nach

Nach dem großen Erfolg von Spider-Man: No Way Home dachten viele, dass Marvel mit dem Marvel Cinematic Universe zurück ist und an die Rekorde der Avengers-Filme mit dem großen Thanos-Finale anknüpft. Doch danach sieht es nicht mehr aus.

Laut Deadline sind die ersten Zahlen für Guardians of the Galaxy Vol. 3 da und in den USA peilt man derzeit ca. 130 Millionen Dollar für das erste Wochenende an.

Marvel-Filme: Lässt das Interesse nach?

Damit liegt der neue Marvel-Film hinter Guardians of the Galaxy: Vol. 2 und auch Doctor Strange in the Multiverse of Madness, der am Ende nicht die Milliarde im Kino knackte. Lässt der Hype rund um die Marvel-Filme so langsam also nach?

Nicht falsch verstehen, mit Blick auf die anderen Kinofilme, sind die Marvel-Filme von Disney weiterhin sehr erfolgreich und bringen viel Geld ein, doch man spürt, dass die Nachfrage nachlässt. Der aktuelle Ant-Man (and the Wasp: Quantumania) liegt zum Beispiel weiterhin bei unter 500 Millionen Dollar beim Umsatz im Kino.

Ja, eine halbe Milliarde ist viel Geld und der Film hat auch nur 200 Millionen Dollar in der Produktion gekostet, aber wenn man bedenkt, dass er Kang einführt und der große Startschuss für Phase 5 ist, dann hätte ich mit deutlich mehr gerechnet.

Die Bewertungen bei IMDb und Metacritic sind aber auch nicht wirklich gut.

Ich bin zwar auf Guardians of the Galaxy Vol. 3 gespannt, aber selbst als Fan des Marvel Cinematic Universe, der alles bis Endgame verfolgt hat, merke ich, dass die Luft etwas raus ist. Es wurde zu viel, vor allem in Kombination mit den vielen Serien.

Marvel-Filme: Disney will mehr Qualität

Disney hat letztes Jahr betont, dass man den Fokus bei Marvel wieder auf Qualität legen möchte, doch das wird dauern. Immerhin hat man ein paar Marvel-Serien bei Disney+ verschoben, damit die Produzenten nochmal Feinschliff anlegen können.

Die ersten drei Phasen des MCU waren wirklich gut und sehr durchdacht und man hat das hohe Budget und die Liebe zum Detail gespürt. Doch die vierte Phase hat etwas Chaos in die Sache gebracht und die Serien bei Disney+ waren nicht hilfreich.

Es wird jetzt eine Weile dauern, bis man das Schiff wieder auf Spur bringen kann, aber ich hoffe, dass es den Marvel Studios gelingt. Früher hätte ich die Karten für Guardians of the Galaxy Vol. 3 blind vorbestellt, doch jetzt warte ich auch lieber ab.

Der letzte Black Panther hat mir zum Beispiel nicht gefallen und es war die richtige Entscheidung, dass wir nicht ins Kino sind und ihn bei Disney+ geschaut haben.

Viele neue Serien bestätigt: Harry Potter, Game of Thrones, Batman und mehr HBO Max heißt jetzt nur noch Max und Warner Media hat die Neuausrichtung für die Ankündigung von neuen Serien genutzt. Bei einigen sieht man noch das HBO-Logo, andere, die als […]13. April 2023 JETZT LESEN →

-->