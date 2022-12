Max: Der „neue“ Streamingdienst für 2023

Warner möchte kommendes Jahr alle Dienste unter einen Hut bringen und das bedeutet in erster Linie, dass man HBO Max und Discovery Plus vereint. Laut CNBC wird derzeit einfach nur Max als Name für den „neuen“ Streamingdienst gehandelt.

Bei Warner Bros. Discovery hat man sich auch die App für Disney+ ganz genau angeschaut und will in der App für Max ebenfalls Hubs anbieten. Zum Beispiel für HBO, für Discovery, für DC und so weiter. DC wird ja in Zukunft sehr wichtig dafür.

HBO soll nicht mehr im Fokus stehen

Die Idee ist auch, dass HBO nicht mehr so sehr im Fokus steht und die anderen Marken übertrumpft. Kann ich verstehen, aber HBO ist nun mal eine starke Marke, die selbst international sehr bekannt ist und meistens für richtig gute Serien steht.

Bisher ist das hauptsächlich für die USA und andere Länder in Europa relevant, in Deutschland gibt es die Inhalte von Warner verteilt bei Streaminganbietern. Doch irgendwann wird das enden und dann werden wir Max sicher auch bei uns sehen.

