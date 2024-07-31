Mercedes plant elektrische Antwort auf Tesla

Das Tesla Model Y ist das meistverkaufte Elektroauto der Welt und war 2023 sogar das meistverkaufte Auto der Welt. Zahlen, von denen Mercedes mit einem EQC nur träumen kann. Doch man möchte das Tesla Model Y ab Anfang 2026 angreifen.

Wie Automotive News berichtet, ist eine Crossover-Version des CLA geplant, die in der ersten Hälfte von 2026 erscheint. Die elektrische Limousine haben wir schon letztes Jahr als Konzept gesehen, dieser CLA startet etwas früher (Ende 2025).

Die SUV-Version soll laut Quelle auch ein paar Kunden vom Tesla Model Y anlocken und langfristig den EQB ersetzen, der angeblich Ende 2025 ausläuft und keinen Nachfolger bekommt. Mercedes wird das Elektroauto wohl als GLB vermarkten.

Mercedes mit neuer Strategie

Bei Mercedes hat man sich laut Quelle das Erfolgsmodell von BMW angeschaut und wird neue Modelle als Elektroauto, Hybrid und Verbrenner mit der neuen Plattform entwickeln. Optisch sollen sie sich kaum unterscheiden und das EQ-Branding geht.

BMW ist mit dieser Strategie sehr erfolgreich bei Elektroautos und rennt Mercedes mittlerweile davon. Es hat zwar auch Nachteile, wenn man keine reine Plattform für Elektroautos nutzt, aber Kunden ist das anscheinend gar nicht so wichtig.

Ich bin gespannt, wie sich das für Mercedes entwickelt, deren Luxus-Strategie nicht aufgeht und die jetzt doch noch eine ganze Weile auf das neue Portfolio an Autos warten müssen. Eins ist aber sicher: 2025 wird ein sehr spannendes Jahr.