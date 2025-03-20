Meta AI: Ein neuer Chatbot startet in Europa

Meta startete schon letztes Jahr mit Meta AI, einer hauseigenen KI. Doch der Dienst war bisher nicht in Europa verfügbar, was sich noch diese Woche ändert, denn laut Meta landet die Meta AI nach und nach in WhatsApp, Instagram und Facebook.

Die Funktionen sind aber im Vergleich zur US-Version eingeschränkt, ihr könnt also mit der Meta AI chatten und gewisse Dinge fragen, aber alle Funktionen rund um Bilder (neue erstellen, bekannte manipulieren) wird es (vorerst?) noch nicht geben.

Bei Meta gab und gibt es Bedenken, wenn es um die EU-Regulationen geht, denn es geht hier auch um den Schutz der Nutzerdaten. Die Meta AI wurde nicht mit Daten aus der EU trainiert. Die Integration in Dienste ist übrigens nur der erste Schritt.

Vor ein paar Wochen wurde bekannt, dass Meta eine eigene App für den Dienst plant, die im zweiten Quartal kommen soll. KI ist mittlerweile ein wichtiges Thema für Meta. Eine Übersicht gibt es hier (doch nicht alle Funktionen kommen zu uns).