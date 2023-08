Netflix geht jetzt ganz neue Wege beim Gaming

Netflix bietet seit einer ganzen Weile auch mobile Spiele im Abo an, diese findet man in den mobilen Apps des Streaminganbieters. Hier gibt es eine Auswahl an mobilen Titeln für Android und iOS, doch jetzt geht Netflix einen neuen Weg.

In zwei Ländern (Deutschland ist nicht dabei) hat man mit ausgewählten Nutzern eine Testphase gestartet und bietet Spiele auf dem TV und PC (Windows und Mac) an. Passend dazu gibt es eine neue Netflix-App, die aus eurem Smartphone einen Controller macht. Diese ging schon letzte Woche online, wir haben damit gerechnet.

Zum Start kann man Oxenfree und Molehew’s Mining zocken und die Spiele werden gestreamt, das möchte Netflix also erst in Ruhe testen. Daher ist Apple übrigens nicht dabei, denn leider verbietet Apple weiterhin Cloud-Gaming im App Store.

Netflix hat Ende 2022 verraten, dass man große Pläne für Gaming hat und ist auch in den Markt für Cloud-Gaming eingestiegen. Bisher gibt es eher „kleine“ Spiele, die man von Smartphones kennt, Netflix plant allerdings auch schon große AAA-Spiele.

