Neues Tesla Model 3? Werk in China wird umgebaut

Tesla würde die Produktion des Model 3 und Model Y kaum freiwillig pausieren, doch genau das soll laut Bloomberg teilweise ab Sonntag in China anstehen. Die Gigafactory Shanghai wird dann kurz pausiert, um die „Produktion zu optimieren“. Allerdings nicht die komplette Produktion im Werk, sondern nur beim Tesla Model 3.

Kommt ein neues Tesla Model 3 im März?

In der Regel ist sowas nur nötig, wenn sich ein Autohersteller auf ein neues Modell im Portfolio oder eben ein Facelift einstellt. Und da aktuell ein neues Tesla Model 3 für 2023 im Raum steht, wäre es möglich, dass die Produktion schon bald anläuft.

Als wir das erste Mal von diesem neuen Tesla Model 3 gehört haben, da war auch davon die Rede, dass die neue Version als Erstes in China vom Band läuft und erst später andere Standorte folgen. Allerdings war auch noch von Q3 2023 die Rede.

Sollten die „Optimierungen“ also tatsächlich für das neue Tesla Model 3 sein, dann dürften die Auslieferungen schon in Q2 2023 starten. Womöglich will Tesla damit schneller auf eine sinkende Nachfrage reagieren, denn vor ein paar Wochen hat man schon die Preise massiv reduziert. Vielleicht reichte das aber doch nicht aus.

Die Umbauten sollen bis Ende des Monats anhalten und sollte danach ein neues Tesla Model 3 vom Band laufen, dann wird es Tesla sicher bald ankündigen. Tesla hat übrigens ein großes Event am 1. März geplant, das würde doch gut passen.

