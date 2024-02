Nicht nur Elektroautos: BYD geht neue Wege in Europa

BYD hat sich in den letzten Monaten einen Namen mit Elektroautos in Europa gemacht und bietet in Deutschland erste Modelle wie den BYD Seal oder BYD Dolphin an. Doch jetzt möchte man das Portfolio in Europa weiter ausbauen.

BYD: Plug-in-Hybride für Europa geplant

In China ist die Marke auch mit Hybrid-Modellen sehr erfolgreich und diese sollen jetzt auch nach Europa und somit Deutschland kommen. Der BYD Seal U, der als Elektroauto für Europa bestätigt wurde, kommt auch als Plug-in-Hybrid zu uns.

BYD zeigt ein paar neue Autos auf dem Autosalon Genf und möchte wohl auch schauen, wie die Reaktionen sind, aber falls die Nachfrage da ist, könnten später weitere Hybrid-Modelle kommen (es gibt allerdings nicht alle Autos als Hybrid).

Bei BYD hat man zwei neue Autos für Deutschland angekündigt, es sind also doch nicht nur Elektroautos, einer davon ist ein Plug-in-Hybrid. Mal schauen, ob das bei den Kunden ankommt und wie sich die Antriebe beim Preis unterscheiden werden.

