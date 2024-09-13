Xbox Game Pass: Microsoft setzt alles auf eine Karte

Microsoft hat den Xbox Game Pass in diesem Jahr deutlich unattraktiver gemacht und es ist davon auszugehen, dass die neuen Abos und höheren Preise nicht für das nötige Wachstum sorgen, was sowieso schon unter den Erwartungen liegt.

Eigentlich wollte man mal 100 Millionen Abos bis 2030 erreichen, aber dafür muss das Wachstum spürbar anziehen. Laut Tom Warren setzt man intern alles auf eine Karte, und zwar Call of Duty: Black Ops 6 im Herbst. Dieses Spiel muss zünden.

Es gab intern Diskussionen, ob man so einen beliebten Titel, der die Bestenlisten der Stores dominieren dürfte, in das Abo packt, aber das Spiel wird ab Tag ein im Xbox Game Pass Ultimate verfügbar sein. Man benötigt also das teuerste Abo.

Xbox: Die Moral ist am Boden

Die Moral ist intern jedenfalls am Boden, so Tom Warren in seinem Newsletter für The Verge, das Xbox-Team hofft, dass die aktuellen Entlassungen ab 2025 dann mal ein Ende haben. Wichtig ist also, dass wieder positive Schlagzeilen kommen.

Es liegt ein spannendes Jahr vor der Gaming-Branche, denn Sony startet mit der PlayStation 5 Pro, Nintendo mit der neuen Switch, GTA 6 kommt, das Lineup der Xbox sieht nicht schlecht aus, wäre da nicht das Nachfrage-Problem der Xbox.

Mal schauen, wie sich die Xbox entwickelt und ob die neue Strategie von Phil Spencer und Satya Nadella aufgeht. Ich bin kritisch, aber ich hoffe, dass das kein neues Windows Phone wird, denn die PlayStation benötigt einen guten Konkurrenten.