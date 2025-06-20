Nintendo Switch 2: „Unter unseren niedrigsten Erwartungen“
Die Nintendo Switch 2 verkauft sich bisher gut und stellte zum Marktstart sogar einen Rekord auf. Es ist davon auszugehen, dass das auch auf Mario Kart World zutrifft, auch wenn der Teil bei Nutzern nicht so gut wie der Vorgänger ankommt.
Nintendo Switch 2 und die Drittanbieter
Doch wie läuft es für die ersten Drittanbieter, die zum Start dabei sind, immerhin. hat die Switch 2 ein kleines Nintendo-Lineup, da kaufen dann doch sicher viele ein Spiel von einem anderen Publisher. Nicht wirklich, wie Game Business berichtet.
Cyberpunk 2077 kommt ganz gut an, der Rest gar nicht. Die meisten Spiele für die Switch 2 blicken auf „sehr niedrige Zahlen“ und ein Publisher gab an, dass sein Spiel „unter unseren niedrigsten Erwartungen“ blieb (es ist aber unklar, welches).
Die Nintendo Switch war nach ein paar Jahren oft ein Garant für gute Zahlen bei den Drittanbietern, viele feierten dort Erfolge, die sie bei anderen Plattformen nicht erreichten. Bei der Nintendo Switch 2 scheint dieser Plan bisher nicht zu klappen.
Nintendo-Fans spielen Nintendo-Spiele
Doch wir stehen noch am Anfang der neuen Konsolengeneration, wenn sie sich weiterhin so gut verkauft, wird sich das ändern. Wer aber Nintendo-Konsolen direkt zum Marktstart kauft, der mag Gaming und der ist sicher auch ein Nintendo-Fan.
Es wundert mich nicht, dass diese dann auch nur die Nintendo-Spiele kaufen. Ich kenne Cyberpunk, ich kenne Street Fighter, ich kenne Hitman, ich kenne Hogwarts Legacy und vor allem kenne ich auch alle Spiele in einer deutlich besseren Qualität.
In meinem Test der Nintendo Switch 2 habe ich auch angemerkt, dass mich die alten Spiele nicht auf der Switch 2 reizen, ich freue mich jetzt eher auf Spiele wie das neue Donkey Kong. Und so wird es mit Sicherheit sehr vielen Spielern gehen.
Video: Nintendo Switch 2 im Test
Wenn es ein Spiel für den PC gibt, kaufe ich es für den PC. Deshalb sind eigentlich nur reine exklusives interessant.
Was sollen denn für Spiele gekauft werden? Bisher gibt es doch gar keine Switch 2 Spiele, außer Mario Kart. Alle anderen Spielen sind einfach nur Portierungen von alten Spielen. Wenn Publisher hier erwarten, dass sich diese gut verkaufen, sind sie wirklich blauäugig.
Ich denke im Kern wird hier die Game Key Cards von den meisten Drittanbietern das Problem sein.
Wenn sich Cyberpunk gut verkauft deutet das ja auf ein gewisses Interesse hin. Die Nintendo Bubble ist halt noch sehr physisch unterwegs, vor allem die Hardcores die jetzt am Anfang die Konsole haben.
Die Game-Key-Card,
die will hat niemand !
Außerdem waren das alles Spiele, die von der Mehrheit bereits auf einer anderen Plattform gekauft werden konnten.. und dort um ein vielfaches günstiger, weil eben schon länger dort erhältlich.
Somit ist das nicht wirklich überraschend !
Ich glaube kaum, dass die Spieler von Cyberpunk oder den anderen Titeln typische Nintedo-Spieler sind.
Ich denke die Switch 2 ist so etwas von überbewertet. Die Konsole spricht nur noch Leute an, die Lust auf Nintendo Spiele haben. Ich finde die Spiele von Nintendo ebenfalls sehr gut, aber kaufe mir deshalb nicht eine Konsole für 500€, um die paar Nintendo Spiele zu spielen. Da ist man mit einem Handheld von Valve, Asus oder legion meines Erachtens besser dran. Im Urlaub habe ich mein Legion Go oder Steam Deck dabei. Ich kann zocken oder mit der Familie darüber ein Film schauen und viel mehr. Dank wireguard kann ich sogar auf unseren Home-Server zu Hause zugreifen und unsere Sachen abrufen. Somit auch uploaden, wenn mal wieder der Fotospeicher zu voll wird usw. Man ist einfach frei in seinen Möglichkeiten, während die Switch 2 ein Käfig von Nintendo ist. Nintendo entscheidet, was möglich ist und was nicht.
ich hab ne ps5 und spiel nur fortnite drauf.
was mit ner portal nicht wirklich gut spielbar ist, außer vllt der legomodus.
ich grübel durchaus mir nur für fortnite die switch 2 zu holen.
deine beispiele reizen mich z.b. null, das liegt aber eher daran, dass mir seit 10-15 jahren kaum noch spiele gefallen. dann hab ich doch lieber was in der hand, was keine bastellösung mit mauer akkulaufzeit, hohem gewicht und grenzwertigem aussehen ist/hat.
dafür haste ja aber eben auch die wahl.
das macht die switch 2 aber auch nicht überbewertet. nenn doch mal 3-5 PC-spiele der letzten 7 jahre, die richtig bock machen würden mit 2-4 spielern auf ner picknickwiese oder auch nur vor der couch gespielt zu werden.
die herrenrasse pc und sony/microsoft bedienen die hauptzielgruppe von nintendo halt durchaus so rein gar nicht gut. :D