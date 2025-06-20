Nintendo Switch 2: „Unter unseren niedrigsten Erwartungen“

Die Nintendo Switch 2 verkauft sich bisher gut und stellte zum Marktstart sogar einen Rekord auf. Es ist davon auszugehen, dass das auch auf Mario Kart World zutrifft, auch wenn der Teil bei Nutzern nicht so gut wie der Vorgänger ankommt.

Nintendo Switch 2 und die Drittanbieter

Doch wie läuft es für die ersten Drittanbieter, die zum Start dabei sind, immerhin. hat die Switch 2 ein kleines Nintendo-Lineup, da kaufen dann doch sicher viele ein Spiel von einem anderen Publisher. Nicht wirklich, wie Game Business berichtet.

Cyberpunk 2077 kommt ganz gut an, der Rest gar nicht. Die meisten Spiele für die Switch 2 blicken auf „sehr niedrige Zahlen“ und ein Publisher gab an, dass sein Spiel „unter unseren niedrigsten Erwartungen“ blieb (es ist aber unklar, welches).

Die Nintendo Switch war nach ein paar Jahren oft ein Garant für gute Zahlen bei den Drittanbietern, viele feierten dort Erfolge, die sie bei anderen Plattformen nicht erreichten. Bei der Nintendo Switch 2 scheint dieser Plan bisher nicht zu klappen.

Nintendo-Fans spielen Nintendo-Spiele

Doch wir stehen noch am Anfang der neuen Konsolengeneration, wenn sie sich weiterhin so gut verkauft, wird sich das ändern. Wer aber Nintendo-Konsolen direkt zum Marktstart kauft, der mag Gaming und der ist sicher auch ein Nintendo-Fan.

Es wundert mich nicht, dass diese dann auch nur die Nintendo-Spiele kaufen. Ich kenne Cyberpunk, ich kenne Street Fighter, ich kenne Hitman, ich kenne Hogwarts Legacy und vor allem kenne ich auch alle Spiele in einer deutlich besseren Qualität.

In meinem Test der Nintendo Switch 2 habe ich auch angemerkt, dass mich die alten Spiele nicht auf der Switch 2 reizen, ich freue mich jetzt eher auf Spiele wie das neue Donkey Kong. Und so wird es mit Sicherheit sehr vielen Spielern gehen.

Video: Nintendo Switch 2 im Test

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.