Nintendo präsentierte gestern viele neue Spiele für die Switch, allerdings waren da sehr viele Remakes und Remastered-Versionen dabei. Und auch die Spiele der Partner waren oft alt und bekannt, viele gibt es schon lange für andere Konsolen.

Pikmin 4 kennen wir bereits und komplett neue Spiele für die Switch, die Nintendo selbst entwickelt, waren doch eher Mangelware. 2024 kommt ein Peach-Spiel, das man angeteasert hat, und dann kommt im Oktober ein neues Super Mario Bros.

Damit steht das Lineup für 2023 also laut Nintendo fest und genau genommen ist nach Zelda nur das neue Super Mario als Blockbuster für das Jahr geplant. Man hat bei der Nintendo Direct ein bisschen gespürt, dass die Switch langsam ausläuft.

Nintendo Switch: Zeit für einen Nachfolger

Sie ist extrem erfolgreich und Nintendo zögert das Ende hinaus, was verständlich ist, so gut wurde bisher noch keine Konsole von Nintendo nach so vielen Jahren unterstützt, aber wo ist der ganz große Blockbuster für das Weihnachtsgeschäft?

Nintendo hat schon betont, dass man mit weniger verkauften Einheiten in diesem Geschäftsjahr, welches im März 2024 endet, rechnet und selbst die 15 Millionen nur schwer zu erreichen sind. Ich freue mich auf das neue Super Mario Bros., sehr sogar, aber nach dieser Direct kann ich sagen: Ja, das wird definitiv nicht leicht.

Klar, viele Fans freuen sich über Spiele wie das Remake von Super Mario RPG, aber das ist kein Pokémon, das ist kein System-Seller. Und Mario-Spiele hat die Switch viele, ich würde mal behaupten, dass Wonder auch kein System-Seller sein wird.

Es ist beeindruckend, wie gut sich die Nintendo Switch verkauft hat und wie gut der Support in all den Jahren war, aber ich bin mal gespannt, ob wir nach Super Mario Bros. überhaupt noch einen großen AAA-Titel (das Peach-Spiel sieht nicht danach aus) sehen werden. Und von Metroid Prime 4 fehlt 2023 leider weiterhin jede Spur.

Die Gerüchte deuten auf neue Hardware für 2024 hin und ich hatte nach der Direct auch den Eindruck, dass Nintendo nicht mehr aus allen Rohren feuert. Das Lineup ist okay, aber die richtig großen Blockbuster hebt man sich vermutlich jetzt für die neue Hardware auf. Es wäre also Zeit für einen Nachfolger der Nintendo Switch.

Wie dieser aussieht? Ich glaube mittlerweile, dass das keine Switch 2 oder Switch Pro wird, denn dann könnte Nintendo die Spiele auch ankündigen und mitnehmen, ich vermute fast, dass neue Hardware kommt, die nicht abwärtskompatibel ist.

