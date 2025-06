Nothing Phone 2 und Nothing Phone 2a: Finale Version von Nothing OS 3.0 ist da

Das in London ansässige Unternehmen Nothing hatte im Mai dieses Jahres das Beta-Testprogramm für das auf Android 15 basierende Nothing OS 3.0 für das Nothing Phone 2 und das Nothing Phone 2a offiziell gestartet. Später wurde eine stabilere Beta-Version veröffentlicht und der Dezember als Termin für die finale Version genannt – ein Versprechen, das nun eingehalten wird.

Besitzer eines Nothing Phone 2 und Nothing Phone 2a können sich ab sofort auf die finale Version von Nothing OS 3.0 freuen. Das große Android-Update soll laut Nothing „das Nutzererlebnis verbessern und den Weg für mehr personalisierbare und kollaborative Interaktionen ebnen“ – darunter verbesserte Produktivitäts-Widgets sowie ein neues Countdown-Widget.

Außerdem wird eine neue native Fotogalerie-App mit verbesserter Suchfunktion und erweiterten Bearbeitungswerkzeugen wie Filtern, Tags und Vorschlägen eingeführt. Die bekannte Nothing-Designsprache wird somit mit visuellen und Performance-Verbesserungen erweitert und weiterentwickelt, allerdings setzt das Unternehmen im neuen Update auf eine aktualisierte Typographie.

Während sich Nothing 3.0 für das Nothing Phone 2 und das Nothing Phone 2a also offiziell im Rollout befindet, werden das Nothing Phone (1), das Nothing Phone (2a) Plus und das CMF Phone 1 das Update Anfang 2025 erhalten.

