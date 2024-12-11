One UI 7.1: Samsung plant bereits das nächste Android-Update

Samsung ist in diesem Jahr sehr spät mit der neuen Version von One UI dabei, es gab genau genommen erst diese Woche die erste Beta von One UI 7. Basis ist hier Android 15, aber das große Update wird leider erst nächstes Jahr veröffentlicht.

Doch Samsung arbeitet bereits an One UI 7.1 und eine bekannte Quelle hat in China einen ersten Screenshot veröffentlicht, der eine neue Funktion zeigt. Es kommt ein neuer „Audio Eraser“, der gewisse Geräusche entfernen oder hervorheben kann.

Es ist davon auszugehen, dass Android 15 weiterhin die Basis ist, auch wenn wir bis dahin vielleicht schon fast Android 16 sehen. Wobei noch unklar ist, wie und wann One UI 7.1 überhaupt kommt, normalerweise gab es Punkt-Updates gerne mit der neuen Galaxy-Reihe, aber Android 15 kommt dieses Mal erst mit der S25-Reihe.

Man merkt jedenfalls, dass das KI-Wettrennen wieder für mehr und vor allem für größere Punkt-Updates sorgt. Die Hersteller wollen nicht immer ein volles Jahr bis zum großen Update warten, neue KI-Funktionen kommen, wenn sie fertig sind.