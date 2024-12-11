Firmware und OS

One UI 7.1: Samsung plant bereits das nächste Android-Update

Autor-Bild
Von
|
Samsung Galaxy S24 Ultra Detail

Samsung ist in diesem Jahr sehr spät mit der neuen Version von One UI dabei, es gab genau genommen erst diese Woche die erste Beta von One UI 7. Basis ist hier Android 15, aber das große Update wird leider erst nächstes Jahr veröffentlicht.

Doch Samsung arbeitet bereits an One UI 7.1 und eine bekannte Quelle hat in China einen ersten Screenshot veröffentlicht, der eine neue Funktion zeigt. Es kommt ein neuer „Audio Eraser“, der gewisse Geräusche entfernen oder hervorheben kann.

Es ist davon auszugehen, dass Android 15 weiterhin die Basis ist, auch wenn wir bis dahin vielleicht schon fast Android 16 sehen. Wobei noch unklar ist, wie und wann One UI 7.1 überhaupt kommt, normalerweise gab es Punkt-Updates gerne mit der neuen Galaxy-Reihe, aber Android 15 kommt dieses Mal erst mit der S25-Reihe.

Man merkt jedenfalls, dass das KI-Wettrennen wieder für mehr und vor allem für größere Punkt-Updates sorgt. Die Hersteller wollen nicht immer ein volles Jahr bis zum großen Update warten, neue KI-Funktionen kommen, wenn sie fertig sind.

Xiaomi 14 Hand Header

Xiaomi hätte gerne das Apple-Ökosystem

Apple hat ein geschlossenes Ökosystem und selten ein Interesse an anderen und vor allem konkurrierenden Plattformen. Wenn es sein muss,…

10. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Firmware und OS / One UI 7.1: Samsung plant bereits das nächste Android-Update
Weitere Neuigkeiten
YouTube startet KI-gestützte Lip-Sync-Funktion und mehr
in Dienste
Q3 Air, Q3 Spin und O3 Fitness: TORRAS stellt neue Hüllen für iPhone 17-Serie vor
in Zubehör
congstar streicht Bereitstellungspreise
in Provider
Unlimited Mobile: Neue Mobilfunkmarke startet in Deutschland
in Tarife
Audi tarnt günstiges Elektroauto als Volkswagen
in Mobilität
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: Amazon und notebooksbilliger verkaufen es für 874 Euro
in News | Update
Renault 4 Header
Renault 4: Neue Version soll an einen echten Klassiker erinnern
in Mobilität
Innovationsindex: Deutschland verliert weiter an Boden
in Marktgeschehen
Re Bereit Zur Abfahrt
Deutschlandticket: Kritik an drohender Preiserhöhung
in Mobilität
Assassins Creed Black Flag Header
Assassin’s Creed: Remake für Black Flag soll Anfang 2026 kommen
in Gaming