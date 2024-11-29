One UI 7: Samsung zeigt neue Version mit Android 15

Samsung-Nutzer müssen in diesem Jahr nicht nur auf die neue Android-Version verzichten, da diese erst 2025 und deutlich später als bei der Konkurrenz kommt, bisher schweigt Samsung leider komplett zu One UI 7 und Android 15. Bis heute.

In Spanien ist die Webseite für One UI 7 online und ich würde mich an eurer Stelle beeilen, denn das dürfte ein Versehen sein. Ich gehe davon aus, dass das Samsung in Spanien bald mitbekommt und die Seite zeitnah wieder offline nehmen wird.

One UI 7 kommt „mit ausgefeilteren und intuitiveren Symbolen, einem intelligenten Benachrichtigungskontrollzentrum, einem neuen Sperrbildschirm mit einer schnellen Ansicht laufender Aktivitäten und vielem mehr“, so Samsung in Spanien.

Circle to Search von Google wird tiefer integriert, es gibt eine Funktion, bei der eine KI ein Bild aus einer Zeichnung von euch erstellt, einen Live-Dolmetscher ist auch dabei und Samsung wirbt mit der „ProVisual Engine“ für bessere Fotos (dank KI).

Es ist allgemein sehr viel KI zu sehen, wobei viele Dinge bereits bekannt und seit One UI 6 vorhanden sind. Der Fokus von One UI 7 liegt auf einer frischen Optik und ich gehe davon aus, dass mit der Galaxy S25-Reihe noch mehr Dinge kommen.

Da die Webseite jetzt online ging und fertig aussieht, dürfte die Ankündigung von Samsung selbst nicht mehr lange dauern, vielleicht passiert es nächste Woche.