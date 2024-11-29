Firmware und OS

One UI 7: Samsung zeigt neue Version mit Android 15

| 4 Kommentare
Samsung One Ui 7 Header
Samsung One UI 7

Samsung-Nutzer müssen in diesem Jahr nicht nur auf die neue Android-Version verzichten, da diese erst 2025 und deutlich später als bei der Konkurrenz kommt, bisher schweigt Samsung leider komplett zu One UI 7 und Android 15. Bis heute.

In Spanien ist die Webseite für One UI 7 online und ich würde mich an eurer Stelle beeilen, denn das dürfte ein Versehen sein. Ich gehe davon aus, dass das Samsung in Spanien bald mitbekommt und die Seite zeitnah wieder offline nehmen wird.

Samsung One Ui 7 Icons

Samsung One UI 7 Icons

One UI 7 kommt „mit ausgefeilteren und intuitiveren Symbolen, einem intelligenten Benachrichtigungskontrollzentrum, einem neuen Sperrbildschirm mit einer schnellen Ansicht laufender Aktivitäten und vielem mehr“, so Samsung in Spanien.

Circle to Search von Google wird tiefer integriert, es gibt eine Funktion, bei der eine KI ein Bild aus einer Zeichnung von euch erstellt, einen Live-Dolmetscher ist auch dabei und Samsung wirbt mit der „ProVisual Engine“ für bessere Fotos (dank KI).

Es ist allgemein sehr viel KI zu sehen, wobei viele Dinge bereits bekannt und seit One UI 6 vorhanden sind. Der Fokus von One UI 7 liegt auf einer frischen Optik und ich gehe davon aus, dass mit der Galaxy S25-Reihe noch mehr Dinge kommen.

Da die Webseite jetzt online ging und fertig aussieht, dürfte die Ankündigung von Samsung selbst nicht mehr lange dauern, vielleicht passiert es nächste Woche.

4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. max 🔱
    sagt am

    Sieht sehr schick aus.

    Antworten
  2. Hazz 💎
    sagt am

    Das weiß man so langsam gar nicht mehr ob man ein Apple oder Samsung Gerät gekauft hat.

    Antworten
  3. Newt 🎖
    sagt am

    Dieses neue Quick Panel und die strikte Trennung mit den Benachrichtigungen gefallen mir überhaupt nicht. Wenn ich iOS haben möchte, dann kaufe ich das Original.

    Antworten
  4. Ant ☀️
    sagt am

    Uh, das gefällt mir aber ganz und gar nicht. Der neue Radius an den Ecken sieht mir zu verspielt aus. Da finde ich das aktuelle Design deutlich mehr Industrial und funktionaler. Der Rest sieht nicht nach großem Sprung aus. Eher so Version 6.2

    Antworten

