Das OnePlus 11 kommt nicht nach Deutschland

OnePlus präsentierte vor ein paar Tagen das OnePlus 11, das einzige Flaggschiff für Anfang 2023. Nun steht bald die internationale Ankündigung an und OnePlus hat sich für Indien entschieden, denn das ist außerhalb von China der wichtigste Markt.

OnePlus: Kein Flaggschiff für Deutschland

Und so langsam kann man sich die Frage stellen: Wie sieht es mit Deutschland aus? Das Verkaufsverbot von Oppo und OnePlus bleibt immerhin bestehen. Laut Roland Quandt von WinFuture kommt das neue OnePlus 11 nicht zu uns, jedenfalls vorerst.

Die Händler von OnePlus, also deutsche Shops, bereiten sich nicht auf den Launch vor und da ist die Quelle in der Regel oft gut informiert. Und da das Event schon am 7. Februar stattfindet, müssten die Shops langsam aber sicher die Details haben.

BBK: Keine Fortschritte mit Nokia erzielt

Ich habe mal gehört, dass die Verhandlungen mit Nokia, die das Verkaufsverbot bei uns durchgezogen haben, eine Weile gut liefen und mittlerweile nicht mehr. Was die Frage aufwirft, ob Oppo und OnePlus sich in diesem Jahr komplett verabschieden.

Oppo hat zwar die Europa-Zentrale in Deutschland aufgebaut, aber Deutschland ist ein verhältnismäßig kleiner Markt, der von Apple und Samsung dominiert wird. Vor allem Samsung würde es sicher begrüßen, wenn nach Huawei auch noch Oppo und OnePlus wegbrechen, abgesehen von Xiaomi ist das aktuell eine entspannte Sache.

Beim OnePlus 11 ist das in meinen Augen zu verkraften, die Modelle haben sowieso abgebaut im Highend-Bereich. Doch das Oppo Find X6 Pro könnte spannender sein und da wäre es schade. Abwarten, am Ende hängt eben doch alles von BBK ab.

