Oppo zieht sich komplett aus Deutschland zurück

Oppo darf seit Ende August keine Smartphones mehr in Deutschland verkaufen und wir haben uns da Ende 2022 umgehört und erfahren, dass das Verkaufsverbot bestehen bleibt – für Oppo und OnePlus. Aktuell hat sich nichts daran geändert.

Deutschland ist kein unwichtiger Markt, aber mit Blick auf die Welt auch kein sehr großer Markt und BBK hatte bisher keine Eile, die Lizenzgebühren an Nokia (die für das Verkaufsverbot gesorgt haben) zu zahlen. Folgt jetzt sogar der Rückzug? Ja.

Oppo trennt sich von Europa-Standorten

Aus China hört man, dass sich Oppo komplett aus Deutschland und Großbritannien zurückziehen will. In anderen Ländern wie Italien oder Spanien bleibt man, aber falls dort auch ein Verkaufsverbot ansteht (was möglich wäre), war es das auch dort.

Lässt BBK die Marke also in Europa doch wieder fallen? Dabei hat man doch erst vor ein paar Jahren die Zentrale von Oppo nach Deutschland verlegt. Abwegig ist es nicht, denn es dürfte sich am Ende des Tages kaum lohnen. Europa ist ein sehr harter Markt und der Smartphone-Markt ist derzeit zusätzlich weiter rückläufig.

Die anderen Schwestermarken waren in den letzten Wochen jedenfalls aktiv, denn bei Vivo steht ein neues Spitzenmodell für Deutschland an, wenn auch nicht das Flaggschiff, und OnePlus bringt immerhin Kopfhörer und ein Android-Tablet zu uns.

Das war es mit Oppo in Deutschland

Ich habe mich mal umgehört und als Antwort eine ähnliche Reaktion bekommen, von offizieller Seite ist es aber gar nicht so leicht, an ein Statement zu kommen. Da ist Oppo normalerweise sehr schnell und die PR-Agentur ist immer gut vorbereitet.

In diesem Fall wurde ich heute aber an Oppo verwiesen und an einen neuen Kontakt weitergeleitet, der mir bisher nicht bekannt war. Da warte ich noch auf Antwort, es sieht aber in meinen Augen stark danach aus: Das war es mit Oppo Deutschland.

Es wäre schade, denn Xiaomi wird immer teurer und nach Huawei würde somit ein weiterer Konkurrent für Samsung und Apple wegfallen. Das ist am Ende des Tages schlecht für uns alle, denn Konkurrenz ist sehr wichtig und belebt das Geschäft.

Und das neue Oppo-Flaggschiff dürfte ein sehr gutes Smartphone werden.

Welche Strategie wird BBK jetzt wählen?

Ohne Oppo und Realme und mit einem eingeschränkten OnePlus stellt sich derzeit die Frage, wie BBK damit umgeht und wie die Strategie lautet. Rückt jetzt der Fokus komplett auf Vivo? Danach sieht es aber momentan auch nicht so wirklich aus.

Ich finde es schade, dass man die Lizenzgebühren nicht zahlen möchte, dabei habe ich gehört, dass sogar mal eine Einigung in Sicht war. Aktuell höre ich aber, dass wohl nicht nur Deutschland und Großbritannien betroffen sind, eventuell zieht sich BBK jetzt nach und nach komplett aus Europa zurück. Wir beobachten das weiter.

