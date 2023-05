OnePlus plant neues Smartphone für August, aber ist das noch relevant?

OnePlus wird in den Markt der Foldables einsteigen, das hat die Marke schon vor ein paar Wochen selbst bestätigt. Und glaubt man den Gerüchten, dann gibt es sogar zwei neue Foldables. Laut Max werden wir eines davon im August sehen.

Der Teaser deutet darauf hin, dass es sich dabei um den Fold-Formfaktor handelt und ich vermute, dass OnePlus einfach nur das Oppo Find N nimmt und es etwas anpasst. August ist kein Zufall, denn man will den Foldable-Marktführer angreifen.

OnePlus' foldable phone is launching in… August! pic.twitter.com/cg3oWe83sQ — Max Jambor (@MaxJmb) May 4, 2023

Doch ist das überhaupt noch relevant? Schön wäre es, aber für uns ist es das nicht. BBK zahlt weiterhin keine Lizenzgebühren an Nokia und daher sind die meisten BBK- Marken von einem Smartphone-Verkauf in Deutschland ausgeschlossen.

Allerdings ist das Vertrauen in OnePlus auch so langsam weg, spätestens seit der Aktion mit dem neuen Tablet geht es auch mir so. Und da selbst Google in den Markt der Foldables einsteigt, werden wir schon bald genug Auswahl bekommen.

