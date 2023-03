Netflix Games wird langsam ein richtig guter Dienst für Spiele

Als Ende 2021 die ersten Spiele für Smartphones und Tablets bei Netflix landeten, da habe ich ehrlich gesagt gedacht, dass man dieses Experiment wieder einstellt.

Warum sollte Netflix überhaupt mobile Spiele anbieten? Lohnen sich die Kosten für Netflix überhaupt? Es sieht so aus, denn man hat das 2022 nicht nur durchgezogen und ein sehr passables Lineup aufgestellt, so langsam wird das sogar richtig gut.

In diesem Jahr sollen etwa 40 Spiele folgen, damit wächst der Katalog auf fast 100 Spiele bis Ende des Jahres an. Und da ist nicht nur Schrott dabei, es gibt auch viele gute Spiele und es gibt immer mehr Deals. Wie mit Ubisoft, wo man sich drei neue Spiele gesichert hat. Wie auch Mighty Quest: Rogue Palace, was im April erscheint.

Kommendes Jahr werden wir dann sogar zwei hochgelobte Klassiker sehen, denn Monument Valley und Monument Valley 2 werden kostenlos für Netflix-Kunden im Abo landen. Auf mobilen Spielen liegt derzeit der Fokus, aber es ist nur der Anfang.

Netflix hat einen richtig großen Plan

Netflix will eine bekannte Marke für Spiele im Abo werden und der nächste Schritt lautet dann Cloud-Gaming, das hat man Ende 2022 bestätigt. Im Gespräch mit TechCrunch hat man aber auch verraten, dass das noch eine ganze Weile dauert.

Für die Zukunft sind mindestens 70 weitere Spiele in Planung und ich muss hier auch zugeben, wenn ich mich getäuscht habe: Netflix meint das wirklich ernst. Für mobile Spieler ist das ein Abo, was in meinen Augen an Apple Arcade herankommt.

Es würde mich nicht wundern, wenn Netflix im Hintergrund schon an einem eigenen Store arbeitet, denn man beobachtet das Marktgeschehen und Microsoft plant ja auch einen Xbox-Store für mobile Spiele. Sobald sich Apple und Google weiter mit ihren Plattformen öffnen, was sie wohl unfreiwillig machen müssen, geht es richtig los.

Ich bin gespannt, wie sich das 2023 und 2024 weiter entwickelt, aber als Fan von Apple Arcade freue ich mich, dass es Konkurrenz gibt. Konkurrenz ist immer gut.

Android-Spiele für Windows: Google Play Games startet bald global Google wird einen eigenen Play Store für Windows auf die Beine stellen, den man übrigens unabhängig von Microsoft entwickelt. Die bieten zwar mittlerweile auch Android-Apps für Windows an, allerdings setzt […]15. März 2023 JETZT LESEN →

-->