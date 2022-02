Oppo zeigt das Find X5 Pro selbst vorab

Oppo hat zu einem Event im Rahmen des MWC geladen und das Find X5 und Find X5 Pro standen da schon als sehr sicher im Raum. Immerhin gab es schon einige Leaks im Netz. Und daher hat Oppo die zwei Modelle jetzt einfach selbst gezeigt.

Die Find X5-Reihe ist jetzt also offiziell und wir sehen auch das Hasselblad-Logo auf der Rückseite, die Partnerschaft wurde diese Woche bestätigt. Angekündigt werden die neuen Android-Flaggschiffe am 24. Februar, also in einer Woche.

Warum macht Oppo das? Der MWC ist in diesem Jahr mal wieder etwas voller (mit Blick auf die Ankündigungen) und da muss man sich abheben. Und warum gibt es keine Find X4-Reihe? Die 4 gilt vor allem in China weiterhin als Unglückszahl.

