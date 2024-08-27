Gaming

PlayStation 5: Das neue Horizon-Spiel hat ein Datum

Lego Horizon Adventures
Horizon mit LEGO-Optik

Sony und LEGO kündigten vor ein paar Wochen ein neues Horizon-Spiel an, denn Aloy macht in diesem Jahr einen Abstecher in die LEGO-Welt. Das Spiel wurde für 2024 bestätigt, bekam aber kein Datum. Das hat Sony jetzt allerdings verraten.

Auf der PlayStation-Webseite findet man den 14. November und neben der PS5 ist das Spiel auch direkt für den PC und die Nintendo Switch geplant (Xbox ist raus). Vielleicht darf Nintendo das Datum heute offiziell auf dem Switch-Event nennen.

Sony selbst wird dann vermutlich auf der möglichen State of Play im September mehr dazu sagen und das könnte fast schon ein Launch-Titel für die PlayStation 5 Pro im November werden. Grafisch ist das vielleicht nicht das beste Beispiel für die Power, aber die Horizon-Reihe und LEGO sind beliebt und verkaufen sich sehr gut.

  1. D3P 🌀
    sagt am

    Aus allem wird ne Lego Version gemacht. Verstehe dass irgendwie nicht, ist das soooo toll?

    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu D3P ⇡

      Das ist subjektiv, aber am Ende entscheidet immer der Kunde mit dem Geldbeutel. Und eine Möglichkeit, warum man mit Unternehmen wie LEGO arbeitet, ist ein neuer Kundenkreis. Ich vermute mal, dass jeder Horizon-Fan eine PS5 besitzt. Doch mit dem LEGO-Spiel kommen Switch-Spieler dazu und vielleicht wollen die irgendwann die Hauptreihe spielen.

      1. D3P 🌀
        sagt am zu Oliver Schwuchow ⇡

        Ah okay, danke für deine Meinung und Erklärung

