PlayStation 5: Sony geht sehr gut gelaunt in das Weihnachtsgeschäft

Spider-Man 2 ist da und der Blockbuster schlägt wie erwartet direkt ein. Doch auch die Nachfrage nach der PlayStation 5 hält an und Marketingchef Eric Lempel geht gut gelaunt in das kommende Weihnachtsgeschäft und ist sehr optimistisch.

PS5: Jeder soll eine Konsole bekommen

Sony rechnet damit, dass es eines der stärksten Quartale in der Geschichte der PlayStation sein wird und war es in den letzten Jahren teilweise noch schwer, eine PS5 zu bekommen, so wird in diesem Jahr jeder eine bekommen, der eine möchte.

Die neue PlayStation 5 startet ebenfalls im vierten Quartal und könnte für eine noch höhere Nachfrage sorgen. Es ist zwar keine richtige „Slim“, aber sie ist neu und das weckt Interesse. Außerdem startet kommenden Monat der neue Portal-Handheld.

Ich bin gespannt, wie sich die PlayStation 5 schlägt, denn die Pandemie hat für eine höhere Nachfrage gesorgt und die Chipknappheit sorgte für eine Knappheit, die das Interesse zusätzlich weckte, da wurden teilweise sehr absurde Preise bezahlt.

Diese Zeiten sind aber vorbei und Sony musste schon im Sommer mit dem ein oder anderen Rabatt arbeiten. Doch Sony geht davon aus, dass die PS5 das Potenzial hat, die erfolgreichste PlayStation in der Geschichte der PlayStation zu werden.

