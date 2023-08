PlayStation 5: Sony hatte mehr Blockbuster für 2023 geplant

Sony hat in den Geschäftszahlen verraten, dass mehr exklusive Spiele von den PlayStation Studios für das aktuelle Geschäftsjahr geplant waren, die man leider verschieben musste. Konkreter wurde Sony nicht, man gibt nur an, dass „ein Teil“ der 1st Party-Spiele für 2023 vorgesehen war, der erst später (wohl 2024) kommt.

Die PlayStation 5 verkauft sich zwar weiterhin gut, aber das Lineup war in diesem Jahr doch etwas mager, vor allem mit Blick auf die ersten zwei Jahre. Eigentlich hat man wie Microsoft nur einen richtig großen Blockbuster (Spider-Man 2) für 2023.

Kommt noch ein PlayStation Showcase?

Das lässt allerdings vermuten, dass 2024 ein richtig großes Jahr für die Konsole wird, denn es steht eine neue PlayStation 5 an, die wohl günstiger in der Produktion ist (man kann bessere Angebote starten) und Ende 2024 kommt wohl die PS5 Pro.

Viele Fans fanden das letzte PlayStation Showcase sehr enttäuschend und ich will mich da nicht ausschließen. Es war jetzt nicht enttäuschend, aber man erwartet bei einem Showcase mehr. Womöglich war auch mehr geplant, Sony musste die Pläne aber kurzfristig ändern. Lieber so, als unfertige Spiele auf den Markt zu bringen.

Mal schauen, ob wir in diesem Jahr eventuell noch ein PlayStation Showcase von Sony sehen werden, auch wenn zwei Events dieser Art in einem Jahr doch etwas ungewöhnlich wären. Auf der anderen Seite stehen eben die neue PS5 und auch der neue Handheld und der neue Kopfhörer an, dafür würde sich das doch lohnen.

GTA 6 kommt: Release 2024 ist sehr wahrscheinlich Wir haben schon Anfang des Jahres gehört, dass das neue Grand Theft Auto wohl nächstes Jahr erscheinen wird und Strauss Zelnick, Chef von Take-Two (Publisher der GTA-Spiele) hat das zwar […]9. August 2023 JETZT LESEN →

-->