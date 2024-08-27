Gaming

PlayStation 5 wird spürbar teurer: Sony hebt Preise in Japan an

Sony hat die Preise der PlayStation 5 und deren Zubehör in Japan erhöht, bei der Konsole geht es schon ab Montag um ordentliche 80 Euro (umgerechnet) hoch. Es gibt nur ein dürftiges Statement von Sony, welches wir mal hier übersetzt haben:

Wir haben diese Entscheidung angesichts der Auswirkungen des rauen externen Umfelds, einschließlich der jüngsten Veränderungen in der globalen Wirtschaftslage, auf unser Geschäft getroffen.

Warum jetzt? Es dürfte am Yen liegen, aber es wird spekuliert, dass es noch einen anderen Grund gibt, denn Black Myth: Wukong sorgt für eine hohe Nachfrage nach der PS5 in China und da werden sicher einige Importmodelle aus Japan gekauft.

PlayStation 5: Höhere Preise in Europa?

Wird Sony die Preise auch bei uns anheben? Da es eine recht spontane Reaktion in Japan ist, gehe ich derzeit nicht davon aus. Es ist aber interessant, dass bei dieser Konsolengeneration die Preise mit der Zeit eher steigen und nicht wie früher fallen.

Im Einzelhandel zahlt man zwar etwas weniger als die UVP, aber früher wurde die nach ein paar Jahren offiziell gesenkt. Es ist also nicht davon auszugehen, dass die normale PlayStation 5 nach dem Start der PlayStation 5 Pro etwas günstiger wird.

Hinzu kommt, dass Microsoft gerade die Xbox-Hardware an die Wand fährt, das wird Sony gefallen, denn man kann sich entspannt zurücklehnen und solche Preise verlangen. Bei der PlayStation 4 wurde die Konsole übrigens kurz vor der Pro-Version offiziell 50 Euro günstiger. Damit ist vor der PlayStation 6 nicht zu rechnen.

  1. Hugo 🌀
    sagt am

    Am Ende zählt niemand mehr annährend die uvp meines Erachtens. Es gibt des öfteren Angebote, bei welchen die Konsole einige Rabatte hat. Da reicht es sich einen alarm bei mydealz zu machen oder einer Preissuchmaschine. Ich frage mich nur, wer überhaupt noch eine ps5 haben möchte. Meines Erachtens kommt die gar nicht so gut an, wie immer prophezeit wurde. Viele die ich kenne, zocken noch mit ihrer ps4, weil denen die Verbesserungen bzw. Die neuen Spiele, bei der ps5 zu wenig sind.

    1. TrueStory 🍀
      sagt am zu Hugo ⇡

      Das das Teil leise und schnell ist und ne m2 SSD erlaubt, die Dualsense Controller und so weiter, das reicht doch dicke?! Schon zum Launch ohne neue Spiele.
      Aber „die Leute“ meckern halt äußerst gerne … brauch ich nicht, zu wenig, zu teuer, …

  2. Carlo 🔅
    sagt am

    Nun ja, die PS5 war in Japan eh deutlich unter 400 Euro zu haben, ich meine in etwa 350 Euro in Erinnerung zu haben. Zumindest habe ich das letztes Jahr so gesehen. Dennoch ist die Steigerung nicht ohne, aber immer noch günstiger als hier :-)

