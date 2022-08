PlayStation Showcase: Großes Event am 8. September geplant?

Ein PlayStation Showcase ist die größte Veranstaltung von Sony, wenn es um neue Spiele für die PlayStation geht. Dort werden in der Regel die richtigen Blockbuster gezeigt und auch gerne mal einige Monate oder gar Jahre vorher angekündigt.

Angeblich hat Sony ein PlayStation Showcase für den 8. September geplant, wir wissen bisher aber noch nicht, was dort gezeigt wird. Viele hoffen auf neue Details zu Spider-Man 2, das Spiel wurde letztes Jahr auf dem Showcase angekündigt.

Am 2. September erscheint The Last of Us Part 1 und am 11. November das neue God of War, wenn Sony ein solches Event geplant hat, dann wäre das jetzt ein guter Zeitpunkt, bei dem man beiden Spielen aus dem Weg gehen und ihnen nicht die Show stehlen würde. Und vielleicht hat man ja noch etwas für Ende 2022 geplant.

Dazu passt übrigens auch, dass man die „kleineren“ Ankündigungen wie das Datum für das VR-Headset oder den Teaser für den neuen PS5-Controller schon jetzt nach und nach zeigt. Damit der Fokus dann voll auf den neuen Spielen liegen kann.

