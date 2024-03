Polestar 3: Elektroauto startet deutlich günstiger in den USA

Der Polestar 3 wird jetzt produziert und ist neben dem Polestar 4 ein sehr wichtiges Auto für die Zukunft der Marke. Doch man hat erkannt, dass der Preis viel zu hoch angesetzt wurde, als man den Luxus-SUV im Oktober 2022 offiziell vorgestellte.

In den USA sprach man von 84.000 Dollar für die Basis, doch die startet jetzt bei 74.000 Dollar und für den alten Basispreis bekommt man fast die volle Hütte. Wie sieht es in Deutschland aus? Da sprach Polestar damals noch von 89.900 Euro.

Polestar ist zu nah an Porsche

Die aktuelle Basis startet zwar bei etwas mehr als 85.000 Euro, aber einen richtigen Preisrutsch wie in den USA gibt es hier nicht. Noch nicht. Beim Polestar 2 musste man auch schon auf die aktuelle Nachfrage reagieren und hat den Preis gesenkt.

Es wäre jedenfalls noch etwas Luft nach unten, denn der günstigere Polestar 4 liegt bei 61.900 Euro und ich könnte mir gut vorstellen, dass der Polestar 3 früher oder später auch bei uns mit einer 7 vorne starten wird. Sonst wird es echt schwierig.

Momentan bewegt sich Polestar nämlich auf dem Level des elektrischen Porsche Macan und so leid es mir tut und so sehr ich Polestar mag, aber Polestar ist nicht Porsche. Technisch vielleicht, beide haben sehr viel Leistung, sind sportlich und nutzen sogar Android Automotive mit Google, aber nicht beim Bekanntheitsgrad.

Polestar möchte es nicht mit Tesla aufnehmen, das kann ich verstehen, das kann derzeit keiner bei Elektroautos, wenn man auch noch eine gute Gewinnmarge will, aber Porsche? Man sieht Polestar die Ähnlichkeit zu Volvo noch an und das wäre für mich eher das Level von Audi, man sollte also den kommenden Q6 e-tron angreifen.

Audi: Die Zukunft des Autos ist ganz klar elek­trisch! Mercedes hat die ambitionierten Ziele für das Verbrenner-Aus in gewissen Teilen der Welt doch gekippt und geht die Sache, auch hier in Europa, wieder entspannter an. Doch wie sieht es […]13. März 2024 JETZT LESEN →

-->