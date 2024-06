Prince of Persia: Ubisoft äußert sich zum Remake zu „The Sands of Time“

Es war bisher ein gutes Jahr für Fans von Prince of Persia, denn es fing mit einem der besten Spiele (in meinen Augen) der Reihe an und vor ein paar Wochen gab es dann noch ein neues Roguelike. Doch ein angekündigter Titel fehlt bisher noch.

Prince of Persia: Wo bleibt das Remake?

Was ist mit dem Remake zu „Prince of Persia: The Sands of Time“, welches schon zu PS4-Zeiten angekündigt wurde? Da gab es letztes Jahr ein Lebenszeichen, aber wir haben auch erfahren, dass es Probleme gibt und man wieder vorne beginnt.

Daher bekommt Ubisoft Montréal ganz offiziell Unterstützung von Ubisoft Toronto, die ab sofort mit an diesem Remake arbeiten. Das eigentliche Team macht laut den neuen Entwicklern „hervorragende Fortschritte“, was auch immer das bedeutet.

Ich vermute, dass die Meldung mit den Problemen durchaus richtig lag und Ubisoft wirklich einen Neustart in Auftrag gegeben hat. Damit es aber etwas schneller geht, arbeiten jetzt zwei Studios daran. Mal schauen, wann uns Ubisoft endlich Material zum Spiel selbst zeigt, welches vermutlich einen ganz neuen Stil bekommen wird.

