Samsung Galaxy S25 Ultra: Neues Flaggschiff wird wohl teurer

Samsung wird uns wohl in etwa zwei Monaten die Galaxy S25-Reihe zeigen und obwohl man die Technik beim Ultra-Modell nicht komplett ausreizt und angeblich noch auf eine alte Displaytechnologie setzt, so steigen die Kosten nächstes Jahr.

Wie man hört, soll das neue Android-Flaggschiff für 2025 über 100 Dollar mehr in der Herstellung kosten, denn die Materialkosten sind gestiegen. Fall Samsung die Kosten nicht selbst abfängt, wovon nicht auszugehen ist, dann wird es also teurer.

Das Samsung Galaxy S24 Ultra startete in diesem Jahr wieder bei 1.449 Euro, ich kann mir aber schwer vorstellen, dass man den Preis groß anheben kann. Vielleicht auf 1.499 Euro, aber alles über 1.500 Euro wäre zum Marktstart sehr schwierig.

Wobei man natürlich auch anmerken muss, dass Samsung-Smartphones nicht so preisstabil sind und falls man die UVP wirklich anhebt, dann sorgt das vielleicht am Ende dafür, dass der Preis noch schneller sinkt. Warten wir also erst mal 2025 ab.

  Marki
    sagt am

    und dann wundert sich Samsung, dass sie Marktanteile verlieren. gewinne über Mengenabsatz statt Einzelngerät-Marge haben sie wohl alle vergessen.

  Kurt
    sagt am

    für das Geld gibts das vollausgestattete RedMagic 10Pro mit 1TB und 24 GB Ram.
    die haben doch wohl nen Schuss!!

