Samsung Galaxy Tab S9: Juli-Sicherheitsupdate veröffentlicht

Nachdem die drei Galaxy Tab-Tablets der neunten Generation zuletzt im Mai das entsprechende monatliche Sicherheitsupdate für die Android OS Plattform erhalten haben, wird ab sofort das nächste Sicherheitsupdate ausgerollt – es handelt sich hierbei um das Juli Sicherheitsupdate, welches sich laut den Release Notes vor allem auf sicherheitsrelevante Anpassungen konzentriert.

Samsung Galaxy Tab: Der Fokus liegt auf der Sicherheit

Mit dem Juli-Sicherheitsupdate werden insgesamt 58 Sicherheitslücken in verschiedenen Systembereichen geschlossen. Weitere Details und Informationen zum Update sind im Android-Sicherheitsbericht Juli und auf der Samsung Mobile Security-Website enthalten.

Wenn euer Gerät noch nicht meldet, dass ein neues Update verfügbar ist, müsst ihr euch noch etwas gedulden. In der Regel wird der Rollout über mehrere Geräte einer Modellreihe relativ zügig durchgeführt.

Der Sicherheitsaspekt wird auch im kommenden August-Sicherheitsupdate wieder im Vordergrund stehen. Samsung hat dies bereits angekündigt, ich hoffe auch auf eine zügige und zeitnahe Veröffentlichung, auch wenn die S-Modellreihe der Samsung-Tablets pro Quartal ein Sicherheitsupdate erhält.

In der jüngeren Vergangenheit hat sich das südkoreanische Unternehmen jedoch nicht daran gehalten – im März gab es das große One UI 6.1 Update, im April und Mai – nur der Juni wurde bisher übersprungen. Von mir aus kann der schnelle und prompte Software-Support gerne so weitergehen, ich benutze das Tab S9 nach wie vor nämlich sehr gerne.

-->