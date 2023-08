Samsung One UI 5.1.1 ist da: Das Android-Update wird ab sofort verteilt

Anfang Juli startete Samsung exklusiv in Südkorea ein offizielles Testprogramm für die neue Benutzeroberfläche One UI. Seitdem wurden insgesamt drei Beta-Versionen (Beta 1, Beta 2 und Beta 3) in das Testprogramm aufgenommen und auf den Modellen Galaxy Tab S8, S8+ und S8 Ultra sowie dem Galaxy Z Fold 4 getestet. Nun kündigt Samsung das Ende des Testprogramms und die Veröffentlichung der finalen Version von One UI in der Version 5.1.1 an.

OneUI 5.1.1 – Das (wahrscheinlich) letzte Update vor OneUI 6

Das Unternehmen widmet dem Software-Update einen Blogeintrag im firmeninternen Blog und geht detailliert auf die Änderungen, Anpassungen und neuen Funktionen ein. So gibt es zum Beispiel einen überarbeiteten Flex Mode, der speziell für die Modelle der Flip-Serie entwickelt wurde. Auch die Multitasking-Funktionen können jetzt mit zwei Fingern gleichzeitig bedient werden.

Das neue Punktupdate für die Benutzeroberfläche One UI wird nach Angaben von Samsung für die folgenden Geräte zur Verfügung stehen:

Galaxy Z Fold 4, Z Fold 3 und Z Fold 2

Galaxy Z Flip 4, Z Flip 3, Z Flip 2 und Z Flip

Galaxy Tab S8, S8+, S8 Ultra

Galaxy Tab S7, S7+ und S7 FE

Galaxy Tab S6 Lite

Tab A8, Tab A7 Lite

Tab Active 4 Pro und Tab Active 3

Das Samsung Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 und die neue Galaxy Tab S9-Serie sind übrigens von Anfang an mit One UI 5.1.1 ausgestattet.

Es ist davon auszugehen, dass weitere Smartphones von Samsung das Punktupdate erhalten werden. Es ist aber auch möglich, dass Samsung bei einigen Modellen bereits auf One UI 6 setzt, das vor wenigen Tagen offiziell in die Beta-Testphase gestartet ist.

-->