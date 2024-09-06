Mobilität

Schwache Nachfrage bekämpfen: Tesla bringt „Refer und Earn“ zurück

Tesla kämpft mittlerweile mit einer sinkenden Nachfrage und muss neue Wege finden, um diese anzukurbeln. Früher war „Refer und Earn“ eine beliebte Option, um Kunden und Neukunden dazu zu animieren, dass sie weitere Kunden gewinnen.

Doch die Nachfrage bei Tesla war irgendwann so gut, dass man das Programm einstellte. Doch jetzt ist „Refer und Earn“ zurück, bei Tesla Deutschland heißt es:

Empfehlen Tesla-Besitzer Tesla weiter, erhalten die Neukunden bei einem auf der Empfehlung basierenden Kauf bis zu 1000 € Rabatt auf den Fahrzeug-Preis. Darüber hinaus erhält der Tesla-Besitzer selbst für Weiterempfehlungen bis zu 500 €, die für exklusive Prämien wie Supercharger-Kilometer, Software-Upgrades und andere Angebote einlösbar sind.

Mal schauen, ob das einen Effekt haben wird, aber Tesla fehlt langsam ein neues Modell und die Neuauflage des Bestsellers kommt auch erst 2025. Es würde mich nicht wundern, wenn die Nachfrage bei Tesla bis Ende des Jahres weiter sinkt.

  1. Thomas 💎
    sagt am

    Ich hätte da noch einen Tip für Tesla bzw. Elon, der gar nichts kostet:
    „Reden (auf X) ist Silber, Schweigen ist Gold“🤫

    Antworten
    1. Hans 🏅
      sagt am zu Thomas ⇡

      Vor allem sollte er mal bei Ankündigungen schweigen, die dann fast immer nicht eingehalten werden.

      Seit zig Jahren fahren alle Tesla theoretisch schon autonom und verdienen damit Geld als Taxi. Nicht.

      Antworten
  2. faceofingo 🌀
    sagt am

    Eigentlich war bei mir ein M3 oder MY in der engeren Auswahl gewesen, bis ich den EV6 gefahren bin, der es dann auch wurde. Seitdem kann ich kommt mir kein Auto mehr ohne HUD in die Garage.

    Antworten
    1. Spiritogre 🔅
      sagt am zu faceofingo ⇡

      Das ist auch mein größtes Problem mit Tesla, kein Tacho hinterm Lenkrad und kein HUD, alles nur über das Tablet.
      Und ehrlich gesagt, Autos mit Tablet kommen für mich nicht mehr in Frage, ich finde, das sieht zu schlecht und altmodisch aus, die Displays müssen ins Amarturenbrett integriert sein.

      Antworten

