Schwache Nachfrage bekämpfen: Tesla bringt „Refer und Earn“ zurück

Tesla kämpft mittlerweile mit einer sinkenden Nachfrage und muss neue Wege finden, um diese anzukurbeln. Früher war „Refer und Earn“ eine beliebte Option, um Kunden und Neukunden dazu zu animieren, dass sie weitere Kunden gewinnen.

Doch die Nachfrage bei Tesla war irgendwann so gut, dass man das Programm einstellte. Doch jetzt ist „Refer und Earn“ zurück, bei Tesla Deutschland heißt es:

Empfehlen Tesla-Besitzer Tesla weiter, erhalten die Neukunden bei einem auf der Empfehlung basierenden Kauf bis zu 1000 € Rabatt auf den Fahrzeug-Preis. Darüber hinaus erhält der Tesla-Besitzer selbst für Weiterempfehlungen bis zu 500 €, die für exklusive Prämien wie Supercharger-Kilometer, Software-Upgrades und andere Angebote einlösbar sind.

Mal schauen, ob das einen Effekt haben wird, aber Tesla fehlt langsam ein neues Modell und die Neuauflage des Bestsellers kommt auch erst 2025. Es würde mich nicht wundern, wenn die Nachfrage bei Tesla bis Ende des Jahres weiter sinkt.