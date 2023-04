Secret Invasion: Das ist die neue Marvel-Serie für Disney+

Nach einer kleinen Pause gibt es mit Secret Invasion mal wieder eine neue Marvel-Serie für Disney+, die sich bereits für Juni angedeutet hat. Heute hat Disney dann auch offiziell bestätigt, dass die Serie exklusiv am 21. Juni bei Disney+ starten wird.

Passend dazu gibt es einen neuen Trailer, der etwas mehr von der Serie zeigt und einen durchaus guten Eindruck macht. Das könnte nach längerer Zeit mal wieder eine neue Marvel-Serie sein, die mich interessiert und die ich aktiv schauen werde.

Wir befinden uns mittlerweile in Phase 5 des Marvel Cinematic Universe und Secret Invasion scheint da eine wichtige Rolle zu spielen. Die Serie selbst besteht übrigens auch nur 6 Episoden, die letzte Folge dürfte also schon am 26. Juli zu sehen sein.

Secret Invasion stars Samuel L. Jackson as Nick Fury and Ben Mendelsohn as the Skrull Talos—characters who first met in Captain Marvel. They are joined by Kingsley Ben-Adir, Emilia Clarke, and Olivia Colman. The crossover event series showcases a faction of shapeshifting Skrulls who have been infiltrating Earth for years.