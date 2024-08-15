Sonos kämpft mit Problemen: Comeback der alten App möglich
Sonos trennt sich erneut von Mitarbeitern, dieses Mal müssen etwa 100 Personen das Unternehmen verlassen. Es ist eine turbulente Zeit für das Unternehmen, was mit Problemen kämpft, da die Kritik an der neuen App von Sonos nicht aufhört.
Die neue App von Sonos wurde im April eingeführt, aber sie war nicht fertig, denn es fehlten Funktionen. Und das neue Design kam bei vielen nicht gut an. Sonos betonte aber, dass die neue App bleibt, erst letzten Monat gab es ein Statement.
Sonos: Comeback der alten App denkbar
Doch diese Strategie hat auch ernste Konsequenzen, denn zwei geplante Geräte wurden von 2024 auf 2025 verschoben, da man sich erst um die App kümmern muss. Daher denkt Sonos mittlerweile über ein Comeback der alten App nach.
Laut The Verge wird dieser Schritt intern diskutiert und ist ganz oben bei Sonos angekommen. Patrick Spence hat zwar mehrmals betont, dass die neue App die bessere Lösung sei, aber der Chef von Sonos könnte jetzt doch noch einlenken.
Sonos: Neue Soundbar im Oktober geplant
Sonos hofft auch, dass eines der Produkte doch noch in diesem Jahr kommt, denn die neue Flaggschiff-Soundbar wäre optimal vor Weihnachten. Der Oktober ist im Moment als Option im Raum, aber bei Sonos herrscht derzeit noch sehr viel Chaos.
Ich bin zwar auch kein großer Fan der neuen App, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie Sonos in so eine Lage bringen wird. Vielleicht wäre es wirklich Zeit für ein Comeback der alten App und man schaut sich die neue App nochmal in Ruhe an.
Ich sehe auch langsam den Anfang vom Ende bei Sonos gekommen. Wie heißt es so schön: Hochmut kommt vor dem Fall.
Sonos hat sich über 15 Jahre einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Seit dem Desaster mit dem Update von Sonos S1 auf Sonos S2 geht es bei Sonos abwärts.
Mit der neuen App hat Sonos den zweiten Anlauf gestartet, sich seinen guten Ruf zu zerstören. Und diesmal scheinbar auch erfolgreicher.
Ich persönlich werde nichts mehr in mein Sonos System investieren. Und auch niemand anderem mehr Sonos empfehlen.
Welche Alternative wirst du dann empfehlen?
In 2 Jahren ist Sonos Geschichte und ich habe dann einen Haufen Elektroschrott bei mir rumstehen, nur weil der CEO dort ein Ego-Problem hat.
Halte ich für äußerst dumm und zu kurz gedacht.
Sonos soll halt keine Leute rauswerfen, dann sind auch Ressourcen da die anstehenden Aufgaben zu bewältigen.