Dienste

Sonos kämpft mit Problemen: Comeback der alten App möglich

Autor-Bild
Von
| 4 Kommentare
Sonos Era 300 Detail

Sonos trennt sich erneut von Mitarbeitern, dieses Mal müssen etwa 100 Personen das Unternehmen verlassen. Es ist eine turbulente Zeit für das Unternehmen, was mit Problemen kämpft, da die Kritik an der neuen App von Sonos nicht aufhört.

Die neue App von Sonos wurde im April eingeführt, aber sie war nicht fertig, denn es fehlten Funktionen. Und das neue Design kam bei vielen nicht gut an. Sonos betonte aber, dass die neue App bleibt, erst letzten Monat gab es ein Statement.

Sonos: Comeback der alten App denkbar

Doch diese Strategie hat auch ernste Konsequenzen, denn zwei geplante Geräte wurden von 2024 auf 2025 verschoben, da man sich erst um die App kümmern muss. Daher denkt Sonos mittlerweile über ein Comeback der alten App nach.

Laut The Verge wird dieser Schritt intern diskutiert und ist ganz oben bei Sonos angekommen. Patrick Spence hat zwar mehrmals betont, dass die neue App die bessere Lösung sei, aber der Chef von Sonos könnte jetzt doch noch einlenken.

Sonos: Neue Soundbar im Oktober geplant

Sonos hofft auch, dass eines der Produkte doch noch in diesem Jahr kommt, denn die neue Flaggschiff-Soundbar wäre optimal vor Weihnachten. Der Oktober ist im Moment als Option im Raum, aber bei Sonos herrscht derzeit noch sehr viel Chaos.

Ich bin zwar auch kein großer Fan der neuen App, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie Sonos in so eine Lage bringen wird. Vielleicht wäre es wirklich Zeit für ein Comeback der alten App und man schaut sich die neue App nochmal in Ruhe an.

Apple Pay De Header

Apple iOS 18.1 kommt mit Alternativen für Apple Pay

Die EU verlangt von Apple, dass man sich für Alternativen für Apple Pay öffnet und es ist bereits bekannt, dass…

14. August 2024 | Jetzt lesen →

Fehler melden4 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Athlonet 🏅
    sagt am

    Ich sehe auch langsam den Anfang vom Ende bei Sonos gekommen. Wie heißt es so schön: Hochmut kommt vor dem Fall.
    Sonos hat sich über 15 Jahre einen hervorragenden Ruf erarbeitet. Seit dem Desaster mit dem Update von Sonos S1 auf Sonos S2 geht es bei Sonos abwärts.
    Mit der neuen App hat Sonos den zweiten Anlauf gestartet, sich seinen guten Ruf zu zerstören. Und diesmal scheinbar auch erfolgreicher.
    Ich persönlich werde nichts mehr in mein Sonos System investieren. Und auch niemand anderem mehr Sonos empfehlen.

    Antworten
    1. Christian 🔅
      sagt am zu Athlonet ⇡

      Welche Alternative wirst du dann empfehlen?

      Antworten
  2. el_presidente102@yahoo.com 🌀
    sagt am

    In 2 Jahren ist Sonos Geschichte und ich habe dann einen Haufen Elektroschrott bei mir rumstehen, nur weil der CEO dort ein Ego-Problem hat.

    Antworten
  3. Christian 🔅
    sagt am

    Halte ich für äußerst dumm und zu kurz gedacht.

    Sonos soll halt keine Leute rauswerfen, dann sind auch Ressourcen da die anstehenden Aufgaben zu bewältigen.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / Dienste / ...
Weitere Neuigkeiten
Google
Google Taschenrechner 9.0 erhält Material 3 Expressive Redesign
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Bestandskunden mit neuem Unlimited on Demand Pack
in Tarife
Enbw Laden Netz Elektro
EnBW startet Bau von zwei neuen Schnellladeparks in Norddeutschland
in Mobilität
Emails Falling
BSI veröffentlicht E-Mail-Checker für Verbraucher
in Dienste
DHL und Deutsche Post legen Warenversand in die USA auf Eis
in Marktgeschehen
Unfall
Unfallstatistik 2025: Rückgang der Unfälle, Anstieg der Todesfälle
in Mobilität
Mercedes Eqt
Mercedes ruft EQT, Citan und T-Klasse wegen Softwarefehler zurück
in Mobilität
Tesla Model 3 2024 Performance Header
Tesla unter Druck: Neue US-Ermittlungen wegen verspäteter Unfallmeldungen
in Mobilität
Komoot
komoot: Apple Maps und Google Maps besser angebunden
in Software
Jundt Direktbank
J&T Direktbank erweitert Festgeld-Angebot
in Fintech