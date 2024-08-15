Sonos kämpft mit Problemen: Comeback der alten App möglich

Sonos trennt sich erneut von Mitarbeitern, dieses Mal müssen etwa 100 Personen das Unternehmen verlassen. Es ist eine turbulente Zeit für das Unternehmen, was mit Problemen kämpft, da die Kritik an der neuen App von Sonos nicht aufhört.

Die neue App von Sonos wurde im April eingeführt, aber sie war nicht fertig, denn es fehlten Funktionen. Und das neue Design kam bei vielen nicht gut an. Sonos betonte aber, dass die neue App bleibt, erst letzten Monat gab es ein Statement.

Sonos: Comeback der alten App denkbar

Doch diese Strategie hat auch ernste Konsequenzen, denn zwei geplante Geräte wurden von 2024 auf 2025 verschoben, da man sich erst um die App kümmern muss. Daher denkt Sonos mittlerweile über ein Comeback der alten App nach.

Laut The Verge wird dieser Schritt intern diskutiert und ist ganz oben bei Sonos angekommen. Patrick Spence hat zwar mehrmals betont, dass die neue App die bessere Lösung sei, aber der Chef von Sonos könnte jetzt doch noch einlenken.

Sonos: Neue Soundbar im Oktober geplant

Sonos hofft auch, dass eines der Produkte doch noch in diesem Jahr kommt, denn die neue Flaggschiff-Soundbar wäre optimal vor Weihnachten. Der Oktober ist im Moment als Option im Raum, aber bei Sonos herrscht derzeit noch sehr viel Chaos.

Ich bin zwar auch kein großer Fan der neuen App, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie Sonos in so eine Lage bringen wird. Vielleicht wäre es wirklich Zeit für ein Comeback der alten App und man schaut sich die neue App nochmal in Ruhe an.